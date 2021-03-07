В ЕС призвали использовать «Северный поток – 2» для давления на Москву

07.03.2021, 3:22, Новости дня

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Евросоюз должен сделать проект «Северный поток – 2» инструментом давления на Москву, сообщил глава крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер.

Вебер считает, что строительство «Северного потока – 2» «не в европейских интересах» и призвал сделать газопровод «рычагом во внешней политике», раз уж Германия не хочет от него отказываться. По версии евродепутата, «Северный поток – 2» придает стабильность «системе Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Вебер заявил, что газопровод «не сможет работать в полной мере», если Москва «не вернется к партнерскому сотрудничеству». Он призвал увязать работу газопровода с «дальнейшим поведением» России. По мнению евродепутата, ЕС должен вести себя увереннее и «отказаться от наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».

Напомним, официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». Работы по укладке двух ниток «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется провести до конца сентября 2021 года.