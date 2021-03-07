«Эшник» толкнул на преступление

07.03.2021, 3:20, Разное

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Замначальника Челябинского центра «Э» устроил провокацию во время акции 31 января, а затем составил рапорт на свою жертву.

23 января социальные сети облетело видео, на котором гражданин толкает девушку в пробегающего мимо сотрудника ОМОНа.

Спустя неделю аналогичная ситуация произошла в Челябинске. Об этом мы уже упоминали в предыдущем материале о «титушках». Нам повезло, что провокацию записали с двух ракурсов и все происходящее отчетливо видно на видео.

Жертву провокации зовут Елисей Гуляев, он является студентом 1-го курса лингвистики Челябинского государственного университета. Молодой человек приехал учиться в Челябинск из Кургана.

— Я ходил на акцию 23-го и 31-го числа, потому что не согласен с тем, что происходит в моей стране, — говорит юноша. — Мы стояли на выходе из парка Гагарина. Непосредственно сам выход представлял собой арку, в середине которой находился кордон полиции. Там были простые сотрудники, не ОМОН, без шлемов. В этот момент кто-то из участников акции начал кричать: «Что вы стоите? Почему мы не можем пройти? Давайте вперед!» И люди пошли, встали вплотную к арке, где стояли полицейские.

Елисей стоял в отдалении от полицейских, передо ним было несколько рядов людей. Внезапно он почувствовал, что кто-то слева хватает его за рукав, тянет на себя и рвет куртку, после чего толкает в сторону полицейских. Студент даже не успел разглядеть лица этого человека. Хотя Елисей в этот момент снимал происходящее на камеру, лица нападавшего в записи не было видно.

Как вспоминает наш собеседник, он улетел сквозь заслон полицейских. Его даже не пытались схватить. Такое впечатление, что полицейские поняли, что это провокация, они выглядели растерянными и никаких действий не предпринимали.

— После того как я пролетел сквозь группу полицейских, я присоединился к остальным протестующим и спокойно вместе с ними дошел до бульвара, — продолжает Елисей. — Видео я увидел спустя несколько дней.

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Я узнал себя и удивился, что человеком, который толкал меня, оказался Богдан Валерьянович Крысин, замначальника местного центра «Э».

15 февраля, когда Гуляев был на занятиях в университете, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Он сказал, что юноше необходимо прибыть в отделение полиции для дачи показаний в качестве свидетеля.

— Я его спросил: меня вызывают по уголовному делу? — вспоминает Елисей. — Он ответил: «Нет, какая уголовка, ты что?!» Я попросил, чтобы они сами за мной приехали. Но ехать они отказались. После окончания занятий я решил сходить сам на Васенко, 65а (в отдел полиции), узнать, что от меня там требуют. Приехал, позвонил на номер, по которому меня вызывали, ко мне спустился другой человек — Денис Юрьевич Зайцев. Удостоверение свое он отказался мне показывать, общался со мной матом.

По требованию Зайцева они вышли из отделения полиции. Тут же подъехала белая «Лада Гранта» без каких-либо опознавательных знаков. За рулем был человек восточной внешности. На просьбу студента представиться и показать удостоверение сотрудник полиции Зайцев грубо выругался в его адрес.

— Они потребовали, чтобы я сел в машину, — продолжает наш собеседник. — Собственно, выбора у меня не было. Мне сказали, что меня повезут на Артиллерийскую, 109. По пути Зайцев расспрашивал меня, зачем я хожу на акции. Оказалось, что меня привезли в Управление по социальной защите населения администрации по Тракторозаводскому району. Завели в кабинет. Зайцев стал писать рапорт о том, как меня сюда доставили, после чего ушел.

Позже в кабинет зашел капитан А.Н. Уманов, объяснил парню его права, составил протокол по статье 20.2, часть 5 КоАП. Елисей написал, что не согласен с составленным на него протоколом, и никакой информации больше не давал. Отдельно его попросили написать объяснительную. Спросили, был ли он 31 января у Академического театра оперы и балета. Юноша не отрицал, что участвовал в акции в соответствии с 31-й статьей Конституции РФ.

— Вся эта история закончилась для меня судом, — говорит Елисей.

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— А что же по поводу толкнувшего меня Богдана Крысина? Уверен, его нужно наказать за его поступок. Кроме того, получая зарплату из бюджета, он занимается не раскрытием преступлений, а провокациями и дискредитацией участников протеста.

(продолжает) Вряд ли я первый, с кем это произошло. И буду не последним, если его не остановить. Отчасти мне повезло, потому что в тот момент, когда меня толкал Крысин, в толпе нашелся человек, который его остановил. Если бы не эта заминка, возможно, на меня попытались бы завести уголовное дело за нападение на сотрудников полиции.

Елисей Гуляев написал заявление на действия Богдана Крысина в Управление собственной безопасности МВД по Челябинской области. Заявление приняли.

28 февраля состоялся суд над молодым человеком. Парня оштрафовали на 10 тысяч рублей. Доказательством правонарушения стали рапорт и видеозапись, сделанная самим Богданом Крысиным. Оперативник центра «Э» лично записал на телефон все события устроенной им же самим провокации против молодого человека.

Александр Шестаков

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