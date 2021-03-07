Мнение: Коротко по Донбассу. 06.03.2021

07.03.2021, 3:14, Разное

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Коротко по Донбассу.

1. Сегодня ближе к вечеру интенсифицировались обстрелы на Донецко-Горловском направлении. Активно действуют обе стороны, в том числе используя артиллерию. По всей видимости завтра последуют сообщения о потерях с обеих сторон.

2. Увеличилось кол-во съемок эшелонов с военной техникой, которые перемещаются на Восточной Украине. Причем часть из них фиксируется на видео. Есть сообщения, что ВСУ накапливает горно-штурмовую пехоту в районе Горловки (потенциально, для штурма позиций у терриконов).

3. Риторика в Киеве становится все более истерично-угрожающей, актуализируя тему военного сценария и попыток решить судьбу Донбасса в духе операции "Олуя" или недавней войны в Карабахе. Минские соглашения никто выполнять не собирался и не собирается.

4. Как раз под эту историю идет зачистка информационного и политического пространства, чтобы в случае начала интенсивной фазы боевых действий, ничего не мешало бы необходимым нарративам оправдывающим очередное кровопускание.

5. Как и ранее, ключевым фактором является позиция РФ и ее готовность задействовать войска ЮВО в случае попыток ВСУ ликвидировать ДНР и ЛНР силой, а также скорость реакции на потенциальные наступательные операции ВСУ.

6. Все это конечно не обязательно приведет к масштабной наступательной операции, США, например, могут путем контролируемой эскалации, проверять реакцию РФ на подобные угрозы, осуществляя силовой зондаж. Если посчитают, что реакция будет слабой, могут вполне дать отмашку на наступление.

7. На оккупированной ВСУ территории Донбасса сегодня из-за долгов отключили теплоснабжение. Это была реклама заботы Украины о жителях Донбасса.

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