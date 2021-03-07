Мнение: Об уходе Путина

07.03.2021, 3:04, Разное

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То, о чём было много разговоров от кухонь до улиц… То, чего многие ждали – кто со страхом, а кто с надеждой… Вот это всё – случилось.

Увы, увы… Нынешний российский президент Владимир #Путин на 69-м году жизни, то ли после тяжёлой и продолжительной, то ли и вовсе без оной – кто же в Кремле сейчас скажет правду-то – ушёл…

И это уже невозможно скрывать.

Хорошо известный экономист и публицист Михаил delyagin Делягин выразился на этот счёт вполне определённо – «ушёл в нирвану». По его мнению, нынешний глава государства утратил интерес к делам внутри страны, если только речь не идёт о протестной активности: тогда на протестунов он обрушивается, не выбирая выражений. И в то же время ему больше не интересны задачи вывода российской экономики из кризиса, вопросы экономического развития и даже политические перспективы правящей партии. Ему интересны только глобальная политика и глобальные дела.

«Если бы человеку было интересно, что происходит в стране, то, наверное, майские указы в таком случае выполнялись, – заявил эксперт. – А если человек не обращается внимание на выполнение своих же поручений, значит данные поручения были сделаны исключительно для рекламы».

Собственно, Михаил Делягин в этом мнении не оригинален. Ещё раньше подобное суждение высказал полузабытый ныне российский предприниматель и тоже экономист Дмитрий Потапенко. По его словам, Владимир Владимирович вообще утратил интерес к России, как к объекту управления. Более того, он утратил интерес не только к собственному народу, но и к правящим элитам, сократив свой круг общения лишь до нескольких человек.

В общем, ушёл в свой мир. Или, если угодно, целиком и полностью сосредоточился на своём месте в глобальном мире и в мировой истории. Только это теперь находится в фокусе его внимания.

То, о чём в открытую говорили, начиная с 2014 года и спецоперации #Крым, теперь обрело законченную форму. Но кому-то с таким уходом Владимира Путина стало легче?

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