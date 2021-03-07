Мнение: Письмо: “Возможность проверочных игр за спиной не рассматривала”

07.03.2021, 2:42, Разное

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Про выход из супружеского дефолта письмо.

Правда выход через буераки, с побочными эффектами этих буераков, но все равно давайте посмотрим, что автор сделала верно.

Выход из дефолта в браке с детьми – такая редкая и такая хорошая вещь, что письма об этом – ценность.

novayaia

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Спасибо за рубрику и возможность написать. Может, моя ситуация подойдёт для разбора.

Мне 40 лет, в браке 16 лет, есть сын 15 лет. В отношения с мужем (Д)вступила за три месяца до свадьбы с бывшим мужем, после брака узнала что беременна. Морочила голову обоим, в конце призналась, развелись. Мне казалось, мой настоящий муж счастлив. Я чувствовала себя сокровищем и вела соответственно. С Д у нас была прям страсть, с бывшим мужем общие цели и взгляды. А ещё бывший муж зарабатывал раз в 10 больше, чем мы с Д.на момент повторного брака. Не то, чтобы это очень много, просто мы мало зарабатывали ).

(Сын от второго мужа, как я поняла. Поэтому выбор верный)

В общем, мы быстро скатились в дефолт и прожили там большую часть нашей совместной жизни. Я не замечала вложений мужа и считала их естественными и недостаточными. Он зеркально был недоволен мной, потом сыном и со временем я его охарактеризовала как типичного абьюзера и “неспособного на любовь” мужчину. В какой то момент я переключилась на работу, со временем получила повышение, хорошую зп, почувствовала себя увереннее, спокойнее.

Отношения с мужем стали лучше, но не его с сыном. Сын в свои 13 резал руки, уходил из дома и люто ненавидил Д.

На новой должности на работе я плотно общалась с руководителем другой службы. Он старше меня на год, женат, сын младше моего на пару лет. Нас связывали рабочие проекты, я многому у него училась, со временем стали общаться на личные темы: я делилась проблемами с сыном. В какой то момент он пришел ко мне с предложением посмотреть на него как на возможного спутника жизни. Сказал, что разводится, что влюблен в меня, что если есть шанс, то он будет счастлив им воспользоваться. Я мучилась 2 недели ).

Никогда не смотрела на него как на мужчину, это табу, но моя ситуация в семейной жизни, мои мысли/чувства на тот момент, все сложилось и я решила, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Мужа я очень уважала, возможность проверочных игр за спиной не рассматривала. Собрала вещи, переехала к сестре. Супругу сказала, что причина в невозможности продолжать конструктивное общение, взаимонепонимание, разные цели, желания и все прочее. С коллегой общались на обедах, иногда встречались по вечерам. Он очень много говорил про то, что мы должны сделать все правильно и красиво, я поддержала и проговорила, что пока мой статус “замужем ” мы просто общаемся и узнаем друг друга. Ну и чтобы он не чувствовал себя ответственным за мой поступок, я делаю его по доброй воле ). Он очень переуточнял, это точно не из-за него, подчеркивал, что ему важно, чтобы это было мое решение вследствие семейной жизни, а не вскруженной головы.

(Вот здесь у автора слабое место. Все видят? Мужик ей симпатизировал, но в отношения не тянул. В постель тоже не тянул, поэтому она не изменила мужу не потому что очень порядочная, а потому что новый избранник не делал для этого почти ничего. Это нужно осознавать, чтобы правильно оценивать ситуацию)

Находилась я в таком положении около двух недель. После моего переезда муж выследил , что я “гуляю”, нашел контакты коллеги, встретился с ним, получил подтверждение, что мы просто друзья и попросил его не лезть. Коллега на словах ему пообещал, мне опять признался в любви, а потом приехал муж и был так убедителен и искренен, так эмоционален и страстен в своем отчаянии , что я решила, что ему я нужна больше, да и вообще, дольше его знаю ).

Я вернулась домой с огромной короной и списком условий. С коллегой мы продолжили общаться, в рабоче-дружеском формате. В какой то момент мы поехали вместе на обед, туда приехал мой муж, была разборка, я плакала от страха и стыда, и призналась, что он, мой муж, для меня все, а коллега, ну просто нравится с ним общаться.

После этого ситуация начала развиваться таким образом, что коллега свернул все проекты с моим участием, со временем нашел кем меня в них заменить, я очень переживала, так как ощущала потерю и в профессиональной и личной сфере. Супруг же вскрыл телефон, прочитал какие то переписки, которые я не додумалась за несколько месяцев удалить (до этого момента у меня никогда не было привычки очищать историю). В них он почерпнул, что я все таки думала о коллеге как о будущем партнёре, а значит, что то испытывала к нему… И все, покатилось… На работе меня качало и штормило, я не могла сконцентрироваться , начать и довести до конца проект, мне все казалось, что обязательно участие коллеги. Приходила домой, все ок, супруг формально заботлив, но стоит выпить – скандалил и упрекал.

В таком режиме прожили около года, потом я нашла Ваш блог и уже год его читаю. Со временем, надеюсь, удалось убрать скалки и щипчищи, тяжелее избавиться от ожиданий (хотя, они ведь тоже щипцы, я так понимаю), стараюсь переключаться на дела, задачи, завела себе хобби, помимо спорта. В результате за это время очень улучшились отношения с родителями, стала чувствовать себя ровнее, устойчивее, с мужем спокойнее. Он заботлив, внимателен, купили мне новую машину, всю зиму выходил пораньше , чтобы ее прогреть и почистить. Я взяла на себя весь быт, полюбила готовить, взаимных претензий за это время нет вообще и как то даже в голову не приходит.

(Вот ее работа по выходу из дефолта. Видите? Опишите все, и действия и смену установок)

На мне также организация всех семейных мероприятий. Стараюсь делать мужу приятные вещи, продумываю, чего ему не хватает в этот или иной период времени. С сыном по прежнему общаюсь я, он долго не принимал тот факт, что мы выступаем с Д.одним фронтом, но уже гораздо лучше, скандалы и упрёки в наш адрес прекратились.

(Это очень важно в случае сына, особенно трудного подростка-мальчика, – поднять авторитет отца. Матери должны этим заниматься. Мальчик должен понять, что критика отца – не абьюз, а любовь и забота. Если мать сама не уважает отца, понять это подростку очень сложно. И девочки тоже это касается, но особенно мальчика)

В плане работы прорабатываю варианты профессионального обучения, так как чувствую, что это необходимо для дальнейшего развития. Но есть вопрос, на который я не знаю, как правильно ответить. Я не ушла с работы, как периодически в состоянии “не в себе” говорил муж. Не ухожу потому, что выросла в своей компании, меня там знают, ценят, компания крупная и я боюсь не найти альтернативное предложение. Да и вообще боюсь. Отсюда и понимание, что надо учиться.

Когда супруг выпивает, он поднимает эту тему. Не упрекает, не винит, а просто вот поднимает. Например, говорим о чем то, а он: ну да, я не такой в этом плане , как N(коллега)…Или обсуждаем поведение героини фильма, он : ну тебе виднее… А там ситуация измены.

Вчера буквально был такой диалог:

Супруг рассказывает что коллеги по коридору отмечали 8 марта, принесли гитару, пели песни, было весело. И говорит, что здорово, когда такой коллектив, вот у них не так, а жаль

Я отвечаю, что у меня тоже не такой коллектив и мне не жаль, я бы наоборот не хотела с кем то вот так собираться на работе, мне неинтересно и утомительно

На что супруг отвечает : ну да, лучше с избранными в N-к поехать (и называет ресторан, в котором нас “застал”).

И вот я не знаю, как реагировать, чтобы это было не во вред нашим отношениям и лично мне. Обычно промалчиваю, но настроение портится, лёгкость беседы уходит. При этом дальше ситуация может развиваться по разному: он может остановиться и мы продолжим общаться, а может начать развивать эту тему, говорить, что его не отпускает, что мой уход с работы мог бы решить проблему, и в такие моменты он выпьет все, что горит и будет полночи об этом говорить. Отмолчаться не всегда удается. В то же время ситуацию я ощущаю двояко: я не изменила мужу, старалась быть честной, ушла когда отношения были откровенно плохими, ни в чем его не обвиняла.

(Вот здесь очень важно понимать, что не изменила только потому, что тот не торопил. Если бы был погорячей, изменила бы. Для мужа это очевидно, для того мужчины тоже, только автор прикрывает это короной. Это очень хорошо, что не изменила, для мужа это ценный аргумент в пользу брака. Но для себя надо помнить главную причину. И тогда настроение будет меньше портиться. Поскольку пострадавший в этой ситуации – муж, а не она, и если он иногда не удерживается от упреков, надо это спокойно терпеть. Не нужно второй раз считать, что она – сокровище, которое выбрало его из других прекрасных вариантов и за это он ей должен)

Обед был моим косяком, но я все там признала и проговорила. Сейчас стараюсь быть комфортной в быту, он часто говорит, какая я хорошая и как любит меня, я тоже. Уважаемая Эволюция, что делать, как поступать, чтобы не было конфликтов и я не снижала свою значимость для мужа?

Ещё раз спасибо!

(Скажите мужу, что готовы уйти с работы, чтобы ему было спокойней, но вас беспокоит то, что вы не найдете хорошей альтернативы. Обсудите это с ним. Вполне возможно, что он вас поддержит и согласится, что не стоит уходить. А если для него уход действительно очень важен, пообещайте ему уйти, если найдете подходящую вакансию. Друзья, понятно, почему это нужно сделать? Если видеть поле хорошо, всегда понятно, что и кто должен сделать или даже просто сказать, чтобы ситуация пришла в равновесие)