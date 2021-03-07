 

Путин поздравил Терешкову с днем рождения

07.03.2021, 2:32, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил летчика-космонавта, героя Советского Союза Валентину Терешкову с днем рождения.

«Уважаемая Валентина Владимировна! Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили Космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Он также отметил, что на протяжении многих лет знания Терешковой, ее опыт и искреннее стремление быть сопричастной к судьбе РФ в полной мере востребованы в общественной и законотворческой деятельности.

«Желаю Вам здоровья и всего наилучшего. И, конечно, от души поздравляю с Международным женским днем», – заключил президент.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Советский космонавт, Герой Советского Союза (1963). Первая в мире женщина, совершившая космический полет (на корабле «Восток-6» в 1963 году). Лауреат Государственной премии Россииза выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2008 год.

Награждена орденами Октябрьской Революции (1971), двумя орденами Ленина (1963, 1981), Трудового Красного Знамени (1987), Почета (2003), «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней (2017, 2007, 1997), Дружбы (2011), Александра Невского (2013), медалью П.А. Столыпина II степени (2019).



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