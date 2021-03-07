В Исландии решили поставить памятник чернокожему поселенцу за 20 тыс. евро

07.03.2021, 2:32, Новости дня

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Власти Исландии одобрили выделение 20 тыс. евро на памятник Хансу Йонатану, которого считают первым чернокожим поселенцем на острове, пишут СМИ.

Йонатан родился в датской колонии на Карибах в 1784 году у матери-рабыни. Его отец, предположительно, был европейцем. В 12 лет Йонатана перевезли в Данию, где он в первый раз сбежал из рабства и вступил во флот. Йонатан проиграл в суде дело об освобождении из рабства. В 1802 году он вновь сбежал и прибыл в Исландию, где жил как свободный человек. В Исландии у него были жена и дети. Памятник авторства Сигюрдюра Гудмундссона собираются поставить в Дьюпивогюре, где жил Йонатан, передает РИА «Новости» со ссылкой на Iceland Monitor.

Напомним, после митингов за права чернокожих инициативы, связанные с борьбой против расизма, стали популярным в США и Европе, где они зачастую приобретают форму пересмотра истории и сноса памятников.