Регулятор США раскритиковал предложение прививаться только одной дозой Pfizer

07.03.2021, 2:32, Новости дня

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Вакцинация от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna должна проводиться только двумя дозами, сообщил представитель управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Питер Маркс.

Некоторые ученые и политики предлагали ускорить вакцинацию, ограничиваясь одной дозой вакцин, но глава департамента по вакцинам FDA Маркс подчеркнул необходимость применять вакцины «в соответствии с положениями FDA, чтобы предотвращать COVID-19 и связанные с ним госпитализации и смерти». Маркс отметил, что ведомство одобрило вакцины Pfizer и Moderna, основываясь на эффекте двух доз. Как указывает Wall Street Journal, доказательства долговременной эффективность вакцины особенно необходимо на фоне распространения мутаций коронавируса, передает РИА «Новости».