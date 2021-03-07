Что произошло за день 6 марта

07.03.2021, 2:30, Разное

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Коротко.

Первый твит главы Twitter Джек Дорси готовы купить за два миллиона долларов. Он продает свой твит как невзаимозаменяемый токен (NFT), победитель торгов, по сути, получит цифровой автограф Дорси. При этом сам твит останется в Twitter, а право на его удаление — у автора и социальной сети.

Осужденный на 6 лет колонии за разбитое окно офиса «Единой России» математик Азат Мифтахов стал почетным студентом докторантуры университета Париж-Сакле. В заявлении Докторской школы математики им. Адамара, входящей в университет Париж-Сакле, говорится о требовании немедленно освобождить Мифтахова и снять с него все обвинения.

Экс-главе Меджлиса крымскотатарского народа (был признан судом экстремистским и запрещен в России) Мустафе Джемилеву запретили въезд в Россию до марта 2034 года. Джемилева обвиняют в незаконном пересечении границы, небрежном хранении оружия и незаконном приобретении боеприпасов. По версии следствия, 3 мая 2014 года Джемилев, зная о запрете на въезд на территорию, контролируемую Россией, пытался попасть в Крым из Херсонской области. Защита настаивает, что границы в мае 2014 года между Крымом и Херсонской областью не было, так как соответствующий приказ ФСБ был опубликован лишь 26 ноября 2014 года.

В Беларуси возбудили уголовное дело о разжигании вражды против уехавших из страны представителей инициативы BYPOL, участники которой — бывшие сотрудники силовых структур — собирают данные о нарушениях действующих силовиков. Генпрокуратура Беларуси утверждает, что фигуранты дела «в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности».

Премьер Словакии заявил, что страна не будет возвращать партию российской вакцины «Спутник V». Ранее словацкий премьер пошутил об условиях поставки вакцины, заявив, что пообещал РФ «Закарпатскую Украину». Позже Матович заявил, что ничего не обещал и сама РФ ничего от него не хотела. Из-за высказывания МИД Украины выразил официальный протест.

За прошедшие сутки в РФ зафиксировали 11 022 новых случая заражения коронавирусом: единственным регионом, где прирост заболевших составил более тысячи человек стала Москва (+ 1876 случаев). За сутки от COVID-19 в РФ умер 441 пациент.

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