В Украину из Польши под видом гуманитарной помощи пытались ввести товары на 2,3 млн грн – Госпогранслужба

07.03.2021, 2:22, Новости дня

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Украинские пограничники 5 марта обнаружили в прибывшем из Польши грузовике контрабандные товары на сумму свыше 2,3 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Пограничники Луцкого отряда совместно с представителями таможни завершили осмотр грузовика, в котором незаконно везли через границу значительное количество товара.

“Автомобиль с грузом гуманитарной помощи прибыл в пункт пропуска “Ягодин” с Польши еще в феврале. Тогда пограничники на основании оценки рисков инициировали углубленный осмотр грузовика и проверку товара. Погранично-таможенная смотровая группа обнаружила среди гуманитарного груза значительное количество косметических средств, бытовой химии и пищевых продуктов”, – говорится в сообщении.

Обнаруженный товар установленным порядком изъяли работники Гостаможслужбы Украины, отметили в ГПСУ.

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