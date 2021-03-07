В Одессе полицейскому вручили подозрение в совершении ДТП, в котором погиб его коллега из Винницы

07.03.2021, 2:22, Новости дня

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В Одесской области патрульному полицейскому сообщили о подозрение в совершении ДТП, в котором вечером 5 марта погиб правоохранитель из Винницы. Об этом 6 марта заявила пресс-служба Одесской областной прокуратуры на своей странице в Facebook.

“Следствием установлено, что вечером 5 марта инспектор регионального Управления патрульной полиции в Одесской области управлял служебным автомобилем Toyota Prius. На автодороге Киев – Одесса, в зоне деятельности стационарного поста “Дачное”, он выехал на левую полосу движения (в попутном ему направлении)”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, инспектор создал препятствие в движении автомобилю Hyundai Sonata, который двигался в сторону Одессы, и в результате произошло столкновение.

“В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний пассажир автомобиля Hyundai Sonata погиб на месте, еще двое получили телесные повреждения, степень тяжести которых в настоящее время устанавливается”, – заявили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1909886492493735&id=501343846681347

Вечером 5 марта на трассе Одесса – Киев произошло ДТП с участием авто Hyundai и служебного авто патрульной полиции Toyota Prius. Погиб пассажир Hyundai, водитель и еще два пассажира этого автомобиля травмированы.

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