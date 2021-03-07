Белорусские нефтепродукты начали поставлять через Россию

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07.03.2021, 1:42, Новости дня
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Первые партии белорусских нефтепродуктов начали поставлять в порты РФ с 5 марта, несколькими составами отправлено более 5 тыс. тонн бензина, сообщил Минтранс России.

«5 марта для перевалки в терминале ООО «Портэнерго», морской порт Усть-Луга, несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина. Первый из этих составов пришел на территорию Российской Федерации в 9 утра сегодня. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал «Портнерго». Отправителем выступил ОАО «Мозырский НПЗ», – сообщается на сайте ведомства.

Также сообщается, что 6 с ОАО «Мозырский НПЗ» отгружена партия мазута общим объемом 3600 тонн с перевалкой в АО «Петербургский нефтяной терминал», морской порт Санкт-Петербург.

В  феврале РФ и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты России. Согласно документу, предполагается перевалка более 9,8 млн тонн грузов в 2021-2023 годах. Это мазут, бензин, газойль и масло.



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