 

Детей без билетов запретили высаживать из общественного транспорта

07.03.2021, 1:42, Новости дня
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В РФ вступает в силу запрет высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд, сообщают информационные агентства.

Закон запрещает высаживать из транспорта лиц, не достигших 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что теперь «кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон». Володин подчеркнул, что «оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья», и напомнил про инцидент в Кировской области, передает РИА «Новости».



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