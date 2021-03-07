 

С семи чужих счетов вывели около $500 тыс. Минюст США опубликовал подробности о двух украинцах, которых экстрадировали из Чехии в США

07.03.2021, 1:32, Новости дня
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Двум украинцам, которых экстрадировали из Чехии в США, инкриминируют участие в международной мошеннической сети, для которой они отмыли $500 тыс. Ими оказались 39-летний Виктор Воронцов и 40-летняя Злата Ганская-Мужук. Об этом 5 марта сообщило министерство юстиции США.

Воронцов и Ганская-Мужук были обвинены в сговоре с целью отмывания денежных средств в феврале 2020 года в Северном округе Техаса. По версии стороны обвинения, украинцы предоставили хакерам, получившим доступ к чужим банковским счетам, подставные счета для вывода средств и их дальнейшего обналичивания.

В обвинительном заключении утверждается, что Воронцов и Ганская-Мужук участвовали в заговоре в течение всего 2017 года, им удалось вывести с семи чужих счетов около $500 тыс.

В минюсте США отметили, что в 2020 году ФБР установило местонахождение украинцев и отправило в Чехию своего агента, который в сотрудничестве с местными правоохранителями собрал доказательства.

Подозреваемые на суде заявили о своей невиновности. Воронцов и Ганская-Мужук остаются под стражей в Службе маршалов США, говорится в заявлении.

Двое украинцев были задержаны полицией Чехии 6 февраля 2020 года. В начале марта Чехия экстрадировала их в США. По версии следствия, они входили в организованную группу киберпреступников, действующих во многих странах. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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