Президент Венесуэлы публично привился российской вакциной от коронавируса

07.03.2021, 1:32, Новости дня

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6 марта президенту Венесуэлы Николасу Мадуро сделали прививку от коронавируса российской вакциной “Спутник V”. Об этом местный телеканал Globovisión сообщил в Facebook.

“Мадуро и его жена Силия Флорес получили первую дозу российской вакцины “Спутник V”. Глава государства сообщил, что пока 60% российской вакцины поступило в страну, и отметил, что со следующего понедельника начнется применение китайской вакцины против COVID-19″, – говорится в сообщении.

Мадуро заверил, что правительство гарантирует доступ к вакцинам для всех венесуэльцев.

https://www.facebook.com/globovision/posts/10159350298958578

Reuters отмечает, что после вакцинации, кадры которой показали по телевидению, президент Венесуэлы объявил, что почувствует себя лучше. Российскую вакцину Мадуро назвал отличной.

Первые 100 тыс. доз вакцины “Спутник V” Венесуэла получила 13 февраля, вторую такую же партию вакцины в страну доставили 6 марта.

Вакцина “Спутник V”, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, по состоянию на 1 марта его одобрили, по данным производителя, в 39 странах.

Согласно результатам опроса “Левада-центра”, проведенного в феврале 2021 года, препаратом от COVID-19 “Спутник V” готовы вакцинироваться менее трети россиян, 37% россиян побаиваются побочных эффектов после иммунизации.

Как сообщала на брифинге 5 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова, первый укол от COVID-19 получило 5 млн россиян, две прививки сделали 2,5 млн граждан РФ.

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