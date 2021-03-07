Мнение: “Слишком много кушающие” разрушители проклятой путинской стабильности

07.03.2021, 1:22, Разное

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Интересное такое кино. Вот мне объективно не до революций. У меня запускается новое шоу на Ютубе – уже третье. Я реально устал, как собака, но творчество – это клево, наверное, этого я и ждал много лет. Плюс, я еще постоянно генерю и генерю идеи бизнесов и это мешает мне спать. Потому что хочется сделать успеть черте сколько. А в это время…

А в это момент один мой знакомый, у кого есть дорогие квартиры, машины, свой бизнес с цехами, между прочим, ну не буду я тут все это публиковать – страдает, что Путин его довел и он из-за Путина – обнищал. А все это дело за 20 лет поднял – вопреки Путину. И я бы предложил вам сейчас скинуться ему до Киева на билет, но он сам признает, что в Европе, Испании или Греции, где отдыхал, сейчас из-за Ковида нет, конечно – никому не нужен. Ни физически, ни со своим бизнесом. И налоги, он знает, там тоже ппц. Но все равно скулит.

Или другой мой хороший знакомый ходит на митинги. И вот ведь знает, что ничего ему не будет, в Нидерландах за нарушение Ковид-правил могли и водометом лицо поправить. И ведь говорит, что не за Навального – а против, это не точная цитата, БЕЗЗАКОНИЯ – но упорно работает, а не поехал за Лешкой получать новую профессию.

Тут, кстати, малая ремарка – а чем беззаконие-то? Украл, не отметился, тут выяснилось, что Навальный из Германии еще и в отпуск на острова летал – в чем проблема? В том, что отравили так, что на биткоин-кошелек еще больше бабла упало? Или вот так?

Они говорят, что им не дают говорить. Работает целая помойка "Эхо Москвы", за деньги, кстати, "Газпрома". Соцсети – пожалуйста. Я тут узнал, что в Томске "руководитель Штаба Навального" – еще и депутат местной Думы (до сих пор в шоке). Это чего, это инфо блокада такая?

И есть у меня еще один знакомый товарищ – сам сказал "Живет на расслабоне". Ну, в отличие от меня, кто пашет как трактор, отсюда и до обеда. Раньше работал в коммерческой конторе, сейчас в государственной. ЗП выросла в три раза, а теперь даже не знаю. Но, вы уже угадали – все плохо, власть ему должна, Газпром просто по праву рождения в России, сам мусорит на улице – ибо дворник уберет, он за это деньги получает.

Ребят, я реально не пойму – вы себя вообще со стороны не видите? Вы живете в Томске, в Сибири, а второй по богатству Штат США и первый по запасам углеводородов – нахрен заморозили. Но вы, кто ходит в трусах зимой по квартире – рассказываете мне, что вам Путин жить мешает?

Там бабу у Капитолия тупо завалили. А вас максимум оштрафовали. Хотя вы по новой методичке США – лютые враги государства и вас надо минимум сейчас – лишить всего: бизнеса, работы, общения с людьми – типа закрыть. Вы – внутренние террористы!

А я не могу найти людей, это, правда – чтобы работать дальше и дальше, но почему? Потому что мало кто хочет работать и дело не в ЗП – я писал это еще несколько лет назад И ВЫ САМИ ЭТО ЗНАЕТЕ, часть из вас занимались и занимаются бизнесом! Когда нечего жрать, берутся за любую работу!

У меня в планах, но явно в этом году не выйдет и 20% – два шикарных проекта (три, но третий это про роскошь) даже в образовательном плане. Никто не говорит, что будет легко, но если запустить на всю Россию – и деньги будут и польза государству. Угадаете, что говорили мне мои товарищи, кому я это рассказывал? Правлиьно – фуфло. Вот другое дело биткоин, ага.

Мы очень хорошо живем в России. Да, не все, скажите это неграм в США. Но, хорошо.

Только это все скоро закончится, грядет буря. Так что цените, [выражение Лаврова], бестолочи.

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p.s. Еще, кстати, сайт про Успехи России надо бы успеть в сентябре запустить. Когда мне по митингам ходить, а?

Счастья вам.

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