Минтранс назвал сроки завершения плана по расширению БАМа и Транссиба

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07.03.2021, 0:52, Новости дня
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Минтранс подготовил проект распоряжения правительства РФ об утверждении этапов строительства и параметров расширения БАМа и Транссиба до 2024 года, после 11 марта планируется направить документ в профильные ведомства на согласование, сообщил министр транспорта РФ Геннадий Савельев.

Он напомнил, что поручение зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба было дано по итогам совещания по развитию угольной отрасли у президента РФ на текущей неделе. «Нами уже 3 марта текущего года совместно с РЖД подготовлен проект распоряжения правительства РФ об утверждении этапов строительства и параметров расширения БАМа и Транссиба в поквартальной разбивке до 2024 года включительно», – сказал Савельев на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, передает РИА «Новости».

Он добавил, что идет работа над приложением к распоряжению, которое будет включать параметры пропускной и провозной способности, а также предельной средней массы грузового поезда до и после реализации проекта.

«Завершить эту работу планируется 11 марта, после чего мы его направим на согласование в профильные федеральные органы для внесения в правительство РФ на утверждение», – добавил он.

Ранее Мишустин попросил ускорить работу по подготовке документов по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей для наращивания объема перевозок угля.

Напомним, 2 марта президент РФ Владимир Путин поручил кабмину доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба, который должен быть поквартальным до 2024 года.



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