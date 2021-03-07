В Тбилиси повредили мемориал «жертвам оккупации»

07.03.2021, 0:52, Новости дня

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Мемориал памяти «жертвам оккупации», открытый в январе этого года в центре Тбилиси, «поврежден варварами», сообщила столичная мэрия. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Очень тяжелый случай», – отметила мэрия Тбилиси.

Композиция скульптора Ираклия Цуладзе изображает двух бронзовых людей, которые не могут приблизиться из-за стеклянной стены, символизирующей колючую проволоку между Грузией и Южной Осетией.

«Эту стеклянную стену разбили варвары», – сообщают грузинские СМИ.

Ведется следствие.