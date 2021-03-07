 

В феврале международные резервы Украины сократились – Нацбанк

07.03.2021, 0:42, Новости дня
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В феврале международные резервы Украины сократились на 1%. Об этом 5 марта проинформировал Национальный банк Украины.

“По состоянию на 1 марта 2021 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $28,543 млрд (в эквиваленте). В феврале они уменьшились на 1% с учетом погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы за счет валютных поступлений в пользу правительства и интервенций Национального банка на валютном рынке”, – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что динамику резервов в феврале определяли операции по управлению государственным долгом, операции регулятора на межбанковском валютном рынке и переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют.

По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15%, на 1 января 2021-го они составили $29,133 млрд (в эквиваленте).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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