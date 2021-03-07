Украинка Бех-Романчук стала чемпионкой Европы по легкой атлетике

07.03.2021, 0:42, Новости дня

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Украинка Марина Бех-Романчук 6 марта завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.

Украинка Бех-Романчук смогла прыгнуть на шесть метров 92 сантиметра, опередив действующую чемпионку мира, сообщили в НОК.

“Первая медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в польском Торуне, – и сразу золото. В последней попытке наша прыгунья в длину показывает лучший результат сезона в мире – шесть метров 92 сантиметра – и оставляет за спиной действующую чемпионку мира [немку] Малайку Михамбо”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/3814170841995751

4 марта в Торуне (Польша) стартовал чемпионат Европы 2021 года, сообщал iSport.ua.

По данным издания, с 4-го по 7 марта медали в 23 дисциплинах разыграют свыше 700 спортсменов из 47 стран Европы. Среди них нет России, которую из-за допингового скандала всем составом не пустили на чемпионат Европы.

Украинская команда, отправилась в Торунь в составе 32 спортсменов. Украинские легкоатлеты не выигрывали золото чемпионата Европы в помещении с 2015 года, отмечается в сообщении.

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