В Донецкой области частично восстановили поставки газа

07.03.2021, 0:42, Новости дня

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В Донецкой области 6 марта начали возобновлять поставки газа на объекты “Донецктеплокоммунэнерго”. Запустили котельные в городах Славянске, Лимане, Волновахе, Краматорске и других. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

По его словам, уже восстановили подачу газа на 19 котельных. Он также отметил, что “процесс продолжается”.

Глава Донецкой области напомнил, что 714 жилых домов, 23 школы, 16 детских садов, четыре больницы, 106 других объектов остались без тепла в результате отключения от газа 59 котельных.

Отключение осуществлено “Донецкоблгазом” незаконно, отметил глава ОГА.

“К делу защиты интересов жителей присоединились и правоохранители. После неоднократных жалоб жителей области в полицию правоохранителями были проведены следственные действия, после которых работниками КП “Донецктеплокоммунэнерго” были демонтированы незаконно установленные пломбы и, как следствие, прекращены незаконные действия “Донецкоблгаза”, – заявил Кириленко.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/869769520258650/

Компания “Донецкоблгаз” 6 марта прекратила поставки газа на объекты “Донецктеплокоммунэнерго” из-за большой задолженности перед “Нафтогазом”. В облгазе сообщили, что компания “Донецктеплокоммунэнерго” наносит государству ежесуточные убытки от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц.

Мэр Славянска Вадим Лях в Facebook заявлял, что в городе уже перестали работать котельные из-за прекращения поставок газа. Такая же ситуация сложилась и в городах Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

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