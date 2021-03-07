Вениславский допустил, что второе гражданство имеют миллионы украинцев

07.03.2021, 0:42, Новости дня

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В Украине двойное гражданство может быть у “миллионов граждан”. Такое мнение представитель президента в Конституционном Суде Украины (КСУ), нардеп от “Слуги народа” Федор Вениславский выразил 6 марта в эфире телеканала “Украина 24”.

“Мы имеем ситуацию, когда, возможно, миллионы граждан Украины имеют гражданства других стран мира. С точки зрения Конституции они признаются гражданами Украины. Но если мы будем строго стоять на позиции, что не может быть двойного гражданства, то мы, таким образом, фактически отталкиваем своих граждан, которые приобрели гражданство других стран”, – сказал он.

Представитель президента в КСУ отметил, что принцип единого гражданства закреплен в Конституции Украины.

“С другой стороны, Украина заботится о представителях украинской нации, проживающих за рубежом. […] Не может быть гражданином другого государства лицо, занимающее должность в органах государственной власти, это угроза нацбезопасности. Если лицо имеет два паспорта, то это должно быть 100-процентным основанием для прекращения полномочий этого лица как представителя органов публичной власти”, – подчеркнул Вениславский.

По его словам, в Украине возможно найти “юридические аргументы в пользу того, что двойное гражданство допускается”.

Согласно ст. 4 Конституции Украины, двойное гражданство в Украине запрещено.

26 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Кабинету Министров, Центральной избирательной комиссии и Службе безопасности Украины в двухмесячный срок проанализировать украинское законодательство по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО, в частности, предложил легализовать двойное гражданство в Украине, запретив при этом лицам, имеющим паспорта иностранных государств, претендовать на государственные должности и баллотироваться в депутаты. Правительственный законопроект должен быть направлен в Верховную Раду в течение шести месяцев.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие.

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