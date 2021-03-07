 

Лукашенко будет отклоняться от интеграции Белоруссии и России – политолог Безпалько

07.03.2021, 0:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В минувший вторник, 2 марта, глава Белоруссии провел совещание о военном сотрудничестве с Россией. Президент назвал невозможным “слияние” двух государств в единое образование. “Мир изменился… Глупо даже работать в этом направлении”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Слова политика прокомментировал Богдан Безпалько. По мнению эксперта, это публичный отказ от интеграции. Для Лукашенко сближение с Россией сегодня представляется как угроза его личной власти. Политолог добавил, что лидер не вправе оценивать, что является глупым, а что нет.

Безпалько не исключил, что президент Белоруссии будет уклоняться от интеграции. В то же время Москва будет настаивать на ней, оказывая помощь Минску. “Меры поддержки Белоруссии должны осуществляться после того, как будут осуществлены шаги (с стороны Лукашенко – Прим.ред.)”, – сказал эксперт.

Высказался Безпалько и о протестах в республике. По его прогнозу, беспорядки должны усилиться весной и летом. Возможно, что к ним будет причастен Запад. Получив политическую, финансовую и медийную поддержку, глава республики будет надеяться, что сможет подавить демонстрации и сохранить пост.

“Может быть, тогда Александр Лукашенко пойдет на какие-то косметические изменения. Но пока что он пытается затянуть время”, – заключил Безпалько.

Волна протестных акций прокатилась по Белоруссии в начале августа. Причиной стало недовольство граждан победой Александра Лукашенко на выборах. Руководство страны обвинили в фальсификации голосования. В ряде городов прошли жесткие задержания оппозиционеров. Известно по меньшей мере о четырех погибших.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Мнение: Война в Ла-Манше, советский или российский самолёт и страны-укрывища

12.12 / РБК: осенью несколько тысяч россиян останавливались в отелях стран Европы

20.01 / Эсеры и “За правду” нацелились на второе место на думских выборах

14.11 / Адвокат о наследстве Армена Джигарханяна: «Могут начаться судебные войны»

13.02 / Анна Седокова назвала помолвку с Янисом Тиммой «катастрофой»

15.10 / «Если у меня катастрофа и надо срочно сбросить, то сажусь на дежурную диету»: Ирина Пегова рассказала о борьбе с лишними килограммами

23.09 / Ксения Собчак назвала предполагаемый доход от продажи своих брендовых вещей

04.02 / В ООН оценили введенную Зеленским цензуру

08.10 / Ракета неизвестного происхождения нанесла удар по Дагестану

01.10 / Мнение: почему Украина постоянно обижает Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска