Личный протест по-русски

07.03.2021, 0:04, Разное

By Joshua Yaffa March 4, 2021

После ареста Алексея Навального некоторые россияне, в том числе Сергей Титов, оставили свои должности в государственных или связанных с государством учреждениях. Фотография Евгения Рейна для The New Yorker

В 2018 году в возрасте двадцати пяти лет Сергей Титов был принят на работу редактором Mash, быстро развивающегося российского новостного стартапа, публикации которого чередуются между дрянными, ироничными и потенциально серьезными. «Вы можете написать об актрисе из популярного среди пожилых женщин телесериала, но следующий пост будет о QAnon или о том, что происходит на Уолл-стрит», – сказал он мне. Это был работа мечты. Он всегда хотел писать тексты, и оказалось, что у него был природный дар придумывать дерзкие, ориентированные на поп-культуру истории в новостях. Но вскоре он понял, что Mash, который можно видеть, в основном, в Telegram, приложении для обмена сообщениями, похоже, связан с влиятельными фигурами в политике и бизнесе, которые, в свою очередь, были близки к Кремлю. Mash был далеко не таким наглым орудием пропаганды, как, скажем, «Россия-1» для отечественной аудитории или RT для международной, но подчинялся своим тонким, негласным ограничениям на то, что и как освещать. Он, например, не публиковал напрямую “Житие святого” Владимира Путина, но он также избегал и освещения приездов и отъездов его дочерей, что является запретной темой для средств массовой информации любой степени близости к государству. «Были моменты, когда мне приходилось спрашивать: мы пишем об этом или нет?» – рассказывал Титов. Он сказал мне, что примерно в двадцати или тридцати процентах случаев он слышал «нет» в ответ, давая понять, что существует «узкая категория тем, которых нельзя касаться». (Он отказался назвать, какие именно, сказав: «Я думаю, они очевидны».)

В течение нескольких лет удовольствие и преимущества получаемые от работы перевешивали её скрытый дискомфорт. Он знал, как писать сообщения, которые становятся вирусными, например, добавлять к новостям ностальгическую музыку или отрывок из фильма Тома Круза. Через полгода его повысили до заместителя редактора, а это означало, что теперь он отвечал за публикацию канала в Telegram и курировал работу десятков других авторов и продюсеров. «Это было захватывающая, интересная и творческая работа», – сказал он.

Но его новая должность принесла и новые обязанности. Теперь он был тем, кто решал, можно ли публиковать новость на канале. По мере того, как Mash становился все более популярным, кремлевские политтехнологи, как называют когорту советников в администрации Путина, проявляли к нему все больший интерес. «Чем более успешными, влиятельными и значимыми мы становились, тем больше появлялось сообщений, вызывающих у меня беспокойство», – сказал мне Титов. «Я не хочу точно говорить, какими они были, но давайте просто скажем, что я все больше и больше начинал не соглашаться или мне хотелось закрыть лицо руками – «Боже, как стыдно!» ”

В августе, когда был отравлен самый известный оппозиционный лидер страны Алексей Навальный, Титов почти не сомневался, что виноват Кремль. «Это выглядело так, что государство готово убивать своих оппонентов», – сказал он. «Нельзя говорить, что это нормально. Это было страшно. Я решил, что пора уходить».

Это было нелегкое решение. Он хотел бы работать в независимом издании, но в РФ их так мало, и они, как правило, мало платят; в то же время он был уверен, что какие бы вакансии у них ни открывались, они достаются людям из «тусовки» – группе либеральных журналистов в Москве. В его работе в Mash было много того, что ему нравилось: осенью Титова отправили освещать войну в Нагорном Карабахе, где между Арменией и Азербайджаном произошел короткий и ожесточенный конфликт. Он также гордился тем, как Mash освещает протесты в Белоруссии, – он не уклонился от упоминаний о жестокости ОМОНа или о больших размерах толп демонстрантов, неделю за неделей выходивших на улицы. Кроме того, – деньги, а это немаловажная проблема для Титова, который происходит из рабочей семьи и не имеет финансовой поддержки. Незадолго до Нового года Титов сказал начальству, что подумывает уйти; ему предложили существенную прибавку. «Моя душа была выставлена ​​на продажу, по крайней мере, на месяц», – сказал он насмешливо.

Какую бы сделку он ни заключил с самим собой, её сорвали январские события. 17 января Навальный вылетел обратно в Москву из Берлина и был немедленно арестован; два дня спустя, находясь в СИЗО, он выложил на YouTube двухчасовое видео под названием «Дворец Путина»» – расследование секретной резиденции на Черном море с предполагаемой ценой более миллиарда долларов. Навальный опубликовал визуализацию кальянной, хоккейного катка и ершика для туалета за семьсот евро. Кремль хранил показательное молчание. Наконец, через пять дней после выхода видео, когда его посмотрели почти сто миллионов раз, Путин официально опроверг его. «Ничто из того, что там указано как моя собственность, не принадлежит и никогда не принадлежало ни мне, ни моим близким родственникам», – сказал он. Но в оригинальном видео Навального и не утверждалось, что Путин сам чем-то владеет; Фактически, Навальный проследил, что дворец принадлежал, через сложную цепочку подставных компаний с офшорными счетами, фигурам, близким к Путину. Попытка скрыть эту историю широко высмеивалась в Интернете.

29 января, новое видео, появившееся на канале Mash, обозначило то, что это издание задействовано в контр-пиар-кампании Кремля. Главный редактор Mash Максим Иксанов сумел получить доступ к будущему дворцу и совершил экскурсию по помещению, что выглядело как постановочный визит. (В тот же день Insider, новостной сайт, посвященный расследованиям из открытых источников, связал Иксанова с администрацией президента России.) Прогуливаясь по дворцу, Иксанов отметил, что это было не столько гламурное убежище, сколько незавершенное строительство. «Везде бетон, – сказал он. «Нечем похвастаться своим друзьям».

В тот день Титов был в отгуле и отказался обсуждать свою роль, если таковая будет, в продюсировании видео. «Я знал, что это должно произойти, но я не могу сказать больше ничего», – сказал он. В любом случае, он считает результат смехотворным. «В прошлом Mash действительно выпускал некоторые вещи, которые можно было назвать неправильными, и с которыми я определенно не соглашался», – сказал он. Но это последнее видео «навсегда переместило нас в разряд органов государственной пропаганды». К тому же оно не противоречило Навальному – его расследование показало, что дворец был поражен плесенью и нуждался в полном ремонте. Титов пошел к своему начальству и сказал: «Нет, нет, нет, я не буду об этом думать. Я ухожу, сто процентов».

На следующий день на Mash появилось второе видео.В нем, Аркадий Ротенберг , олигарх, который превратил свою детскую дружбу с Путиным в послевоенном Ленинграде – эти двое тренировались вместе в одном клубе дзюдо – в госконтракты на миллиард долларов на строительство всего, от газопроводов до моста, соединяющего Крым с материковой частью России. утверждал, что дворец на Черном море принадлежит ему. «Теперь это не секрет – я бенефициар», – сказал Ротенберг. «Это настоящая находка. Расположение фантастическое ».

Титов уже сказал руководству Mash что уходит, но видео Ротенберга было новым дном. «Это выглядело глупо, действительно грустно», – сказал он. Он написал пост в своем личном Telegram-канале: «Я знаю все о репутации Mash, я знаю о постыдных вещах, но мы действительно делали все, что могли (когда могли)», – написал он. «Мы жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать дерьмо». Но с выпуском видеороликов «Дворец Путина» «работа талантливых людей» «попросту перечеркнута решениями людей в костюмах, которым наплевать на работу журналистов». Титов сказал, что, несмотря на множество компромиссов, он никогда не собирался становиться прикрытием для государственной пропаганды. «Вот почему мне пришлось бросить любимую работу».

В последние недели, когда возвращение Навального в Россию и его немедленный арест сменились акциями протеста в более чем сотне городов по всей стране – протестами, которые были встречены жестокой реакцией полиции и тысячами арестов, – в России разворачивается менее заметный процесс переоценки и подведения итогов. Медленно и в небольшом количестве, россияне, которые ранее составляли часть этой системы, как бы широко они её ни определяли, переоценивают свои компромиссы, задаваясь вопросом, не стала ли цена успеха – или просто выживания – неприемлемой. В прошлом году в моей книге «Между двух огней»» я попытался описать динамику: «Никто не может жить в неведении или безразличии относительно побуждений и капризов государства; Фактически, вам выгодно угадать, чего оно хочет от вас, и выполнить это, при этом, будучи достаточно умным, извлечь для себя некоторую выгоду». Даже если правление Путина внешне остается прочным, его долгосрочная жизнеспособность будет зависеть от молчаливой поддержки таких людей, как Титов, талантливых и способных профессионалов, нашедших себе удобную нишу внутри системы.

Когда я разговаривал с Екатериной Шульман, известным политологом из Москвы, она предположила, что недовольство таких фигур имеет некоторые преимущества для путинского государства. «Власти, по сути, приветствуют уход тех, кому не нравится нынешний порядок», – сказала она. Этот уход может быть внешним (выезд из РФ для жизни в другом месте) или внутренним (уход с работы в фирме, связанной с государством). «Это способ снизить давление на систему был и остается одним из секретов ее стабильности», – сказала мне Шульман. Но если число тех, кто покидает позиции внутри государственной машины, станет слишком значительным, результатом станет постоянно снижающаяся эффективность и компетентность, что, возможно, будет удобно для Кремля в краткосрочной перспективе, но пагубно в долгосрочной.

Шульман сказала, что по сравнению с ситуацией в Белоруссии, где множество высокопоставленных чиновников и известных деятелей публично порвали с президентом Александром Лукашенко, в РФ ничего подобного не происходило. О дезертирстве правящей элиты практически не слышно, и даже на нижних и средних ступенях системы мало кто может позволить себе принципиальный уход: в рабочем документе МВФ за 2019 год было подсчитано, что половина рабочих мест в стране создается государственном секторе. И все же мобилизованная и согласованная поддержка недавних демонстраций, включая краудсорсинговые фонды для освобождения арестованных протестующих, предполагает, что жители РФ «все чаще демонстрируют своего рода гражданское самосознание», – отметила Шульман. По ее словам, публичный уход с работы из-за политических или этических разногласий является еще одним проявлением той же тенденции.«Сам по себе каждый из этих случаев не опасен для системы, но они являются интересными симптомами более широкой тенденции»

В последние недели несколько сотрудников милиции по всей РФ отказались участвовать в подавлении протестов и ушли со службы. В Подмосковье капитан милиции из элитного кинологического отделения Николай Королев дал интервью на камеру корреспонденту портала “Проект”, в котором сказал, что уходит на пенсию, чтобы не сталкиваться с перспективой задержания или сдерживания протестующих. . «Мне стыдно носить эту форму, потому что я понимаю, что она залита кровью», – сказал он, прежде чем выбросить ее в мусорный бак. Руслан Агибалов, офицер из города Курска, разместил на YouTube видео, в котором выразил опасения, что его дети живут в стране, где их могут убить или посадить в тюрьму за политические убеждения. «Я также боюсь, что, когда мои дети вырастут, они зададут мне вопрос: «Папа, что ты сделал для того, чтобы мы жили в свободной и процветающей стране?» И мне нечего будет на это ответить». Его уволили менее чем через час после публикации видео.

В Иваново, городе среднего размера, расположенном в ста восьмидесяти милях к северо-востоку от Москвы, 2 февраля, вскоре после того, как московский суд вынес приговор Навальному – до почти трех лет тюрьмы, милиционер Сергей Римский опубликовал аналогичное видеообращение от первого лица. «Это несправедливо», – сказал Римский. «Государство явно избрало путь беззакония, проводя политические репрессии в их чистом виде. К сожалению, мы достигли точки, когда больше невозможно оставаться в стороне». Римский, которому сейчас двадцать восемь лет, вырос в провинции в девяностые годы, период безудержной преступности; он поступил в полицию в 2015 году. «Даже если я не соглашался с властями по многим вопросам, – сказал он мне, – я думал, что их мотивы были честными и искренними, и что еще оставался шанс изменить систему изнутри.”

Вместо этого Римский столкнулся с ведомством, в котором, как он выразился, «беззаконие» было обычным делом. Он вспомнил, как задержал торговца наркотиками только для того, чтобы увидеть его освобожденным через несколько часов, потому что офицеры из другого отдела не хотели иметь дело с документами, связанными с обработкой ареста. Он слышал о другом деле, в котором его сослуживцы были обвинены в краже, а затем их обвинения были незаметно сняты. «Я пытался оправдать свое недовольство, говоря себе: «Ну, хорошо, даже если другие не хотят работать правильно, тогда я могу попытаться принести какую-то пользу на моем собственном уровне». Но и эта положительное преимущество [моей службы], если оно вообще существовало, кажется сошло на нет. «Все, чего я добился, – это успокоить себя».

Летом 2019 года Римский наблюдал из Иваново, как протесты в Москве по поводу выборов в городской совет превратились в насильственные, когда сотрудники ОМОНа избивали молодых людей деревянными дубинками и арестовывали сотни людей. Он чувствовал себя беспомощным. «Я являюсь частью этой системы и впитываю весь ее негатив, но у меня нет единого инструмента, чтобы изменить ее к лучшему». По его словам, большинство его сослуживцев не были «разъяренными крутыми парнями, стремящимися применить силу, а скорее молчаливыми типами, которые совершенно безразличны, и не только к протестующим на улице, но и к ситуации в целом». Он не хотел молчать. В июле 2020 года, когда серия поправок к Конституции дала Путину право снова баллотироваться в 2024 году, оставив его у власти потенциально до 2036 года, Римский опубликовал в социальных сетях ряд видеороликов с критикой этого шага. Рядовым офицерам запрещено высказываться на политические темы, а отдел внутренней безопасности вызвал его на дисциплинарное совещание. Ему сказали, что его должность ликвидируется, в результате чего Римский остался полицейским без обязанностей, даже если формально он остается на службе.

Неловкая договоренность продержалась несколько месяцев. Но после отравления и ареста Навального Римский почувствовал, как он выразился, что пора «очистить свою совесть». Вскоре после того, как судья зачитал решение отправить Навального в колонию, Римский установил камеру для записи. Как он объяснил мне: «Я хотел показать людям, что я не согласен с этим, чтобы они увидели, что есть полицейские с такой позицией, что не нужно ненавидеть людей в форме, проблема в системе» У него было послание и своим бывшим коллегам: «Я хотел показать другим офицерам, что им не нужно бояться и не поддаваться соблазну компромиссов». Это могло показаться очевидным, – признал Римский. «Другие люди могли видеть мир таким много лет назад», – сказал он. «А я только что начал».

В феврале я разговаривал с Александром Павловым, 30-летним мужчиной, который до недавнего времени он работал техником в Транснефти, государственной монополии, контролирующей сеть нефтепроводов страны. Он из Великих Лук, города расположенного на западе России, недалеко от границы с Беларусью, работал в Транснефти с 2012 года. В результате недавнего повышения по службе его перевели в региональный офис Транснефти в Санкт-Петербурге, где он работал мастером ремонтной мастерской, обслуживающей системы отопления распределенные по трубопроводной сети. «То, что я делал на своем собственном уровне, приносило мне удовлетворение», – сказал он.

Но он все больше разочаровывался в общей политической траектории РФ – в, как он выразился, «классическом русском дуализме». В разговорах с коллегами он поднимал вопросы о необходимости независимых судов, свободных выборов, гражданского общества и передачи власти; они в шутку называли его «революционером». В 2018 году, когда Путин баллотировался на четвертый президентский срок, Павлов пошел на акцию протеста в Санкт-Петербурге. Он сказал мне, что идея сохранения Путина у власти без учета ограничений срока полномочий была «явным нарушением основных законов страны». И все же, учитывая, что государственный бюджет РФ во многом зависит от доходов от нефти и газа, а Транснефть отвечает за трубопроводы, по которым нефть экспортируется на мировые рынки, Павлов знал, что он тоже был замешан. «Я по-своему поддерживал нынешний порядок», – сказал он.

Ссылка на «Транснефть» появляется в видеоролике «Дворец Путина»: согласно документам, обнаруженным Навальным, компания, очевидно, заплатила более пятидесяти миллионов долларов по договорам аренды, заключенным для оплаты содержания дворца. Навальный утверждал, что для оправдания выплат глава «Транснефти», давний соратник Путина по имени Николай Токарев, регулярно посещает это место, чтобы выступать с речами и фотографировать. Павлову, документация показанная Навальным показалась настоящей. «Это было похоже на контракты, которые я вижу на работе», – сказал он мне. «Это выглядело так, как если бы вы узнали, что человек, которым вы восхищались и на которого вы равнялись, на самом деле замешан в чем-то ужасном». Он признал, что это может звучать наивно или даже преднамеренно некомпетентно, но он убедил себя в том, что, хотя другие государственные фирмы были замешаны в коррупционных схемах, но та, на которую он работал, не была. «Все перевернулось за одну секунду».

В январе Павлов присутствовал на акции протеста в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что он оставался скептически настроенным к самому Навальному – он считал его экономическую программу нереалистичной и популистской, и его отталкивали националистические заявления, сделанные ранее Навальным. Стоя на заснеженной площади, к Павлову подошел российский журналист и спросил, зачем он приехал. «Я устал терпеть это беззаконие», – сказал он в камеру. «С каждым месяцем я становлюсь беднее, но потом открываю YouTube и вижу, что моя компания выплатила более четырех миллиардов рублей в этот фонд для подкупа». Эти замечания наверняка расстроили его боссов, но это уже не казалось ему важным. «Я подумал, что, если я собираюсь ответить на эти вопросы, что там скрывать? Я не хочу действовать тайком». На следующей неделе на работе он узнал, что к его делу добавлен официальный выговор: и что руководители отдела кадров хотели его видеть. Когда он появился, он сказал им, что уходит. «Я считаю, что они разрушили наши отношения со своей стороны, – сказал он мне, – что дало мне право поступать так, как мне нравится».

Joshua Yaffa is a Moscow correspondent for The New Yorker and the author of “Between Two Fires: Truth, Ambition, and Compromise in Putin’s Russia.”