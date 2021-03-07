 

Вучич заявил об ожидании Западом от Сербии признания Косово

07.03.2021, 0:02, Новости дня
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В начале мая ожидается возобновление диалога между Сербией и непризнанным Косово, сообщил сербский президент Александр Вучич.

Вучич сказал, что Белград «будет готов к диалогу», но «все западное полушарие ожидает, что Сербия признает независимость Косово». Сербия намерена защищать свои «национальные и государственные интересы и будет защищать то, что возможно». Белград собирается потребовать «соблюдения Брюссельских соглашений целиком», включая вопрос о Сообществе сербских муниципалитетов.

В соответствии с соглашениями 2013 года о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, в Косово должен быть создан орган самоуправления сербов – Сообщество сербских муниципалитетов. Хашим Тачи, когда был лидером Косово, заявлял, что не позволит создать ССМ, передает ТАСС.

В феврале президент США Джозеф Байден призвал Сербию признать Косово. Свое обращение глава Белого дома направил Вучичу в поздравительном письме по случаю Дня государственности Сербии. Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай и пять стран ЕС. 



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