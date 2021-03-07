Беспорядки повторно вспыхнули в пригороде Лиона

07.03.2021, 0:02, Новости дня

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Во французской коммуне Брон, пригороде Лиона, произошли погромы и столкновения с полицией, сообщили СМИ.

Беспорядки в Лионе и его пригородах начались в четверг. Поводом послужило ДТП, в котором пострадал 13-летний подросток. Он ехал на угнанном скутере без шлема и в результате ДТП был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и с травмой черепа. Среди местных жителей распространилась версия о том, что подростка преследовала и сбила машина полиции. Правоохранители отрицают причастность к ДТП. По версии полиции, ее сотрудники только наводили порядок в квартале, где несколько человек устроили гонки.

В четверг участники беспорядков сожгли шесть автомобилей и два мотоцикла в квартале Дюшер в Лионе, в пятницу в городе Рийе-ла-Пап сожгли два автобуса и 13 легковых автомобилей. В субботу также было сожжено несколько машин, участники беспорядков поджигали мусорные баки. Опубликована видеозапись, на которой люди в черных капюшонах разбивают полицейский автомобиль. В Броне задержали пять человек, всего «в агломерации Лиона за последние часы» произведено 21 задержание, передает ТАСС со ссылкой на Progres.

В июне в Дижоне вспыхнул конфликт между чеченской диаспорой и выходцами из стран Магриба, который перерос в многодневные массовые беспорядки. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками.