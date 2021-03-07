 

«Спутником V» вакцинировались свыше 100 тыс. граждан Сербии

07.03.2021, 0:02, Новости дня
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Более 100 тыс. граждан Сербии получили первую дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил президент страны Александр Вучич.

Он сообщил, что Сербия получила 2 млн 620 тыс. вакцин. По его словам, примерно 105 тыс. человек «приняли Pfizer»; 103257 человек – первую дозу «Спутника V» и 17 тыс. – вторую; 88 тыс. человек – AstraZeneca. Сербия заказала 13,5 млн вакцин, передает ТАСС.



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