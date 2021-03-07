«Всемилостивейшее дарование»

07.03.2021, 0:00, Разное

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160 лет назад император Александр II отменил в РФ крепостное право.

Загадочный памятник на Фонтанке, 132, питерские остряки окрестили памятником пустоте. Или — человеку-невидимке. На гранитном постаменте, обнесенном тяжелыми цепями, отсутствует собственно сам артефакт. Между тем 3 марта здесь собрались петербуржцы, которые возложили на постамент цветы. Почему они называли его «Памятником Свободе», объясняет краевед Евгений Баклагин.



Картина Бориса Кустодиева «Освобождение крестьян», 1907 г.

— Не так давно к ограде кто-то прикрепил листок: «На этом месте размещался бюст императора Александра II, созданный академиком Н.И. Лаврецким. Памятник открыт 19 февраля (3 марта по новому стилю. — Л. З.) 1893 года перед фасадом больницы, основателем которой также был император. Не сказано, правда, что памятник открывали в 32-ю годовщину великой для нашей страны даты — отмены крепостного права. Именно в этот день 1861 года император Александр II подписал Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей».

— Какова судьба памятника?

— Бюст Александра II, как и верхнюю часть постамента, демонтировали в 1931 году. До нашего времени дожили только цоколь и ограда с массивной чугунной цепью. Что касается больницы, в 1985 году она переехала в специально построенное для нее здание на проспекте Солидарности. Причем после переезда она вновь была названа Александровской. А в старом здании на Фонтанке сегодня находится психиатрическая больница № 5.

«Памятник пустоте» на Фонтанке, 132

Крестьянская реформа, значение которой трудно переоценить, практически забыта. Отмена крепостного права поставила власть перед необходимостью продолжения реформ: земской, судебной, военной. Это было основательное переустройство всех сфер жизни страны, обеспечившее Российской империи бурный экономический рост в конце XIX и начале XX веков. Одновременно воплотилась мечта лучших представителей дворянства, русской интеллигенции о справедливом жизнеустройстве.

Хотя к самой реформе было немало вопросов. Главный из них — земельный. Помещичьих крестьян, в отличие от государственных, освободили без земли, они должны были ее выкупать, что привело к разорению многих крестьянских хозяйств. Их судьба, — а они составляли примерно половину от численности крестьянства, — незавидна.

Государственные были обязаны платить в казну фиксированный налог и не зависели от произвола помещиков. Они могли свободно перемещаться по территории губернии, даже за ее границы, правда, с разрешения околоточного.

Согласно Манифесту, каждому крестьянину — главе семейства — предоставлялась не только свобода, но и небольшой земельный надел, который он мог и дальше возделывать. А вот бывшим помещичьим крепостным земля не предоставлялась. Многие, получив вольную, окончательно разорялись, подавались в города, пополняя рабочий класс.

— Получается, что манифест создал предпосылки для зарождения в Российской империи гражданского общества.

— Нынешний петербургский микрорайон Рыбацкое получил название от села, стоявшего на этом месте с 1716 года. Реформа предоставила бывшим крепостным полную гражданскую правоспособность. Люди встали на ноги, их благосостояние возросло, появилась потребность в получении образования. В 1900 году жители Рыбацкого основали «Общество воспомоществования нуждающимся ученикам училищ села Рыбацкого». Оно помогало малоимущим учащимся, платило стипендии способным выпускникам школ, которые хотели продолжить образование. И если в первый год стипендиатов было всего двое, то к 1914-му — уже 10 человек.

На средства Общества в Рыбацком была открыта первая библиотека-читальня. «Когда было сделано все необходимое для действий библиотеки-читальни, Правление созвало 24 декабря 1904 года экстренное Общее Собрание, на каковом после испрошения у Господа Благословения на предназначенное дело и состоялось открытие Рыбацкой библиотеки-читальни в память незабвеннаго и великаго для русского народа дня 19 февраля 1861 года». Вот вам отношение современников к этой дате. Кстати, библиотекой пользовались и жители окрестных деревень Усть-Ижоры, Мурзинки, Усть-Славянки. Это образец вполне зрелого народного самоуправления, то есть гражданского общества.

Празднование 50-летия крестьянской реформы в квартире Семенова-Тян-Шанского (8-я линия Васильевского острова) 19 февраля 1911 года. Фото из семейного архива Семеновых-Тян-Шанских

— Библиотека сегодня жива?

— Историческое деревянное здание не уцелело. Но правопреемницей стала нынешняя Рыбацкая библиотека № 6. Кстати, 27 февраля в ее стенах состоялась встреча на тему Крестьянской реформы, а ее гостями стали потомки Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского.

— А какое отношение русский ученый, государственный и общественный деятель, вице-председатель Императорского Русского географического общества имел к Великой реформе?

— Самое непосредственное. Петр Петрович входил в Редакционные комиссии как член-эксперт и, кроме того, был назначен управляющим делами комиссий. Председателем комиссий был Яков Иванович Ростовцев, Она была создана по указу Александра II в марте 1859 года для рассмотрения многочисленных проектов, представленных губернскими представителями, и окончательной подготовки проекта Крестьянской реформы.

Редакционные комиссии работала дни и ночи. Анализировалась ситуация по всем губерниям, собирались данные, формировалась статистика. Шли споры о том, предоставлять ли крестьянам земельные наделы или нет. Семенов-Тян-Шанский сумел убедить Ростовцева, с которым были знакомы еще до создания Редакционных комиссий, что безземельное освобождение крестьян невозможно. А тот убедил в этом государя, будучи его учителем и другом. В итоге было принято решение обязать помещиков предоставить в пользование крестьянам «усадебную оседлость» (придомовый участок) и полевой надел сельскому обществу (общине) за выкуп. Государство в свою очередь на льготных условиях предоставило помещикам финансовые гарантии получения выкупных платежей (выкупная операция), приняв их выплату на себя. Впоследствии эти выплаты производились в течение 50 лет. Реформаторы умели пройти между Сциллой и Харибдой, то есть соблюсти необходимый баланс интересов двух главных сословий государства: помещиков и крестьян.

Уже на склоне лет Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский считал освобождение крестьян главным делом своей жизни, несмотря на то, что великих дел на пользу РФ на своем веку совершил немало. И, действительно, Реформа была и до сих пор остается великой победой РФ не над внешним врагом, а над собственной косностью и консерватизмом.

Участники подготовки реформы ежегодно собирались 19 февраля на «Бокал шампанского» — так они назвали свои встречи в память о великом дне объявления Высочайшего Манифеста. В 1911 году — в день пятидесятилетия Крестьянской реформы — Семенов-Тян-Шанский, будучи уже пожилым человеком, пригласил в свою квартиру на 8 линии Васильевского острова детей и внуков своих уже ушедших сотоварищей. Сохранилась фотография этого памятного торжественного обеда. Полувековой юбилей Реформы широко праздновался на территории всей Российской Империи. В этот день Петр Петрович был награжден высшим орденом РФ — орденом Святого Андрея Первозванного.

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А сегодня, на мой взгляд, великую реформу, подарившую российскому народу свободу, хотят забыть.

Посмотрим, что из памятников, связанных с Крестьянской реформой, сохранилось в Петербурге. Храм Спаса на Крови, на котором есть каменная таблица с цитатой из Манифеста об освобождении крестьян, Фермерский дворец в Петергофе — летняя резиденция императора, где воссоздана обстановка Синего кабинета, в котором государь проводил заседания комитетов по реформированию страны.

К 50-летию отмены крепостного права на 22-й линии Васильевского острова был построен Городской училищный дом. В 1946 году здание передали Юридическому факультету СПбГУ. Опервоначальном назначении здания напоминает лишь мемориальная доска с цитатой из Манифеста об освобождении крестьян. Но почему и при каких обстоятельствах доска появилась на здании, большинству студентов и петербуржцев неизвестно.

На Тамбовской улице, 16, находилось «Общество благотворения в память 19 февраля 1861 года». Церковь при школе была освящена 19 февраля 1904 года при участии Иоанна Кронштадтского. В мае 2009-го сюда переехал «Дом ветеранов». В холле вместо бюста Александра II установлен бюст маршала Жукова.

Не сохранилась память о событиях 160-летней давности в Меншиковском дворце (Первом кадетском корпусе), в котором с 1859 по 1861 год проходили заседания той самой Редакционной комиссии. Наконец, ДК им. Цурюпы на набережной Обводного канала, 181. Как недавно я выяснил, здесь был построен (1911–1912 гг.) Дом просветительских учреждений в память 19 февраля 1861 года.

Здание Рыбацкой библиотеки, начало XX века

— Примерно в то же время — в 1865 году — США отменили на своей территории рабство. А президент Авраам Линкольн и Александр II, как известно, состояли в дружеской переписке.

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— Для Соединенных Штатов отмена рабства до сих пор — предмет национальной гордости.

Ежегодно 1 февраля американцы отмечают Национальный день свободы, когда президент Линкольн внес в Конституцию США 13-ю поправку об отмене рабства. Вот и 3 марта может и должно стать для нас таким же праздником. Почему мы не хотим по достоинству оценить свои исторические победы, чтить своих героев, свою историю? Люди, которые сегодня принесли цветы на место, где стоял памятник царю-освободителю на Фонтанке, видят на покинутом постаменте не пустоту, а образ народной свободы.

Лина Зернова

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