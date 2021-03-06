Затулин заявил, что Украина готовит “военную провокацию”. Он отреагировал на слова Кравчука, о радикальных шагах

06.03.2021, 23:52, Новости дня

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Украина готовит военную провокацию, чтобы заставить Донбасс капитулировать. Об этом “РИА Новости” заявил депутат Госдумы РФ от “Единой России” Константин Затулин.

Таким образом он отреагировал на заявление первого президента, председателя украинской делегации в трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука, который в эфире телеканала “Украина 24” заявил, что если Россия и дальше будет блокировать переговоры и ситуация зайдет в тупик, то Украина попытается выйти из нее радикальными шагами. Кравчук отметил, что украинская делегация готова к конкретным шагам на базе тех договоренностей, которые есть. Однако уточнил, что за ними прогресса нет.

По мнению Затулина, украинская власть надеется на поддержку в вопросе эскалации новой администрацией США и участниками “нормандского формата” – Францией и Германией, “особенно Германией”. Речь идет о ревизии Минских соглашений, уточнил депутат.

Депутат Госдумы подчеркнул, что происходящее надо рассматривать комплексно с “наступлением в Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих, закрытием телеканалов”.

Затулин считает, что это “дипломатическая подготовка военной провокации”, которой хотят “всколыхнуть поддержку Украины и добиться своего путем принуждения Донецка и Луганска, и России к капитуляции”.

По его словам, у этого плана Украины много недостатков, и российская сторона “наложит вето на эти рассуждения” Кравчука.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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