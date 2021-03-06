 

В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с COVID в России

06.03.2021, 23:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Она также сообщила, что ВОЗ пока не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников.

«Вторую неделю подряд в Европейском регионе ВОЗ, к которому относится Россия, было зарегистрировано менее 1 миллиона новых случаев, передача инфекции в регионе продолжает замедляться. Уменьшение числа новых случаев за последний месяц обусловлено странами, которые принимают меры в области общественного здравоохранения и социальной сферы, в их число входит Российская Федерация», – цитирует ТАСС Вуйнович.

Кроме того, по ее словам, ВОЗ пока не рекомендует использовать так называемые не рекомендует использовать «свидетельства о вакцинации» для путешественников, поскольку есть много элементов, которые необходимо учесть. «Также мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19. Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта», – добавила она.

Ранее Вуйнович, отвечая на вопрос об исследованиях российского препарата от COVID-19 «Мир-19», заявила, что организация приветствует различные исследования и инициативы, способствующие борьбе с пандемией коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Министр окружающей среды ФРГ – Германии нужен «Северный поток — 2».

11.09 / Министр финансов США оценил новые американские санкции против россиян

10.09 / Колесникова рассказала об угрозах вывезти ее из Белоруссии «живой или по частям»

21.09 / На протестах в Беларуси сегодня задержано более 230 человек – правозащитники

25.11 / Украинские звезды записали клип, в котором призвали поклонников разорвать круг насилия

08.10 / «Молодежка ОНФ» помогла запустить отопительный сезон в иркутской больнице

17.10 / Житель Харькова требовал $20 тыс. от следователя ГБР за неразглашение информации

28.06 / В Мурманской области возбудили дело против устроившего стрельбу по полицейским владельца турбазы

12.02 / Главу администрации президента Чехии обвинили в нанесении ущерба ЕС

15.10 / В Кремле оценили соблюдение режима прекращения огня в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска