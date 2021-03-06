В Ростов, по делу, срочно!

06.03.2021, 23:12, Разное

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Зачем отдельные украинские депутаты с паспортами жителей РФ гоняли бизнес-джеты по РФ и в аннексированный Крым.

Верхушка партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» («ОПЗЖ») все военные годы, начиная с 2015-го, регулярно посещала Москву и проводила встречи в Кремле. В Украине это ни для кого не было секретом — напротив. Три подконтрольных главным партийцам телеканала выпускали в эфир сюжеты после каждого турне, а то и по ходу. Подчеркивали: официальные связи заморожены, посольства прекратили работу, но вот смотрите-ка: президент Путин за доверительно-деловой беседой со своим кумом Медведчуком. А вот целая группа парламентариев Рады фотографируется на память с коллегами-единороссами… Значит, у оппозиционной силы есть надежда вернуть хорошие отношения с Кремлем, как бы ни сопротивлялась такой перспективе «майданная власть»!

Виктор Медведчук действительно имел мандат на полеты и переговоры. Его в рамках нормандского формата определили коммуникатором между Москвой и Киевом — заниматься освобождением тысяч украинских пленных как на Донбассе, так и на территории России.

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Экс-президент Петр Порошенко в своем телеграм-канале недавно подтвердил: «…Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым».

Депутатов «ОПЗЖ», конечно, никто никуда не делегировал и ничего им не поручал. Они действовали по велению души и еще по причинам, о которых расскажу.

Впрочем, меня уже опередил сопредседатель «ОПЗЖ» Вадим Рабинович. На своей фейсбук-странице он на днях выставил в качестве напоминания о былых конструктивных диалогах свое интервью украинскому подконтрольному каналу, сейчас заблокированному решением СНБО, — фрагмент телесюжета, снятого 10 июля 2019 года. Там Рабинович признается:

— …И когда мы сидели сегодня (с депутатами от «Единой России») за дружеским столом и пили чай… мы им сказали, что, кроме вопросов, есть и другое. Есть то, что нас разделяет. Мы не должны забывать, к сожалению, что мы представляем сегодня все-таки Украину…

Иногда случается так, что язык политика живет собственной жизнью и выдает обоснованное, подкрепленное фактами сожаление. На территории РФ представители «ОПЗЖ» и вправду чувствовали себя гораздо лучше, уверенней, чем дома.

Кузьмин: между Москвой и Крымом

В распоряжение «Новой» попала информация о полетах ряда влиятельных депутатов «Оппозиционной платформы…» по России, в Крым, далее везде. Абсолютным рекордсменом оказался Ренат Кузьмин, заместитель генпрокурора Украины времен президентства Януковича. С 2015 по 2019 год он перемещался по воздушному маршруту Москва — Симферополь — Москва (иногда Санкт- Петербург — Симферополь) около 240 раз!

Справедливости ради уточню: депутатом Кузьмин стал лишь летом 2019-го, когда на внеочередных выборах в Раду попал в «проходную» часть партийного списка «ОПЗЖ», до того же находился в розыске как фигурант расследований, начатых после Майдана. ЦИК попытался отказать ему в регистрации: мол, не проживал в стране последние пять лет, как требует закон. Но прокуратура установила, что Ренат Равельевич бросил якорь в аннексированном Крыму, в Ялте, то есть формально территорию Украины не покидал. А уголовные дела до суда не дошли.

В сентябре 2019-го, уже с депутатским мандатом, Кузьмин дважды, по старой памяти, слетал в Симферополь из Москвы. 9 марта 2020-го добирался из Минска в российскую столицу бизнес-джетом T7-BRG, а уже на следующий день спешил бортом T7-GEM из Москвы в Вильнюс. Вместе с Кузьминым, утверждает источник «Новой» в украинских спецслужбах, путешествовали коллеги по Раде — однопартийцы Тарас Козак и Александр Колтунович, нефтяной бизнесмен из Беларуси Николай Воробей, что в конце прошлого года попал под санкции ЕС, а также соучредитель охранной компании «Шторм» Андрей Мартынов. Последний запомнился, например, тем, что в ноябре 2016-го физически мешал журналистам — расследователям проекта «Схемы: коррупция в деталях» даже приблизиться к своему боссу, то есть Виктору Медведчуку, возле терминала аэропорта Киев. Так Мартынов выбил статус помощника народного депутата Украины Медведчука.

Не все понятно с паспортом номер 88✳️✳️✳️✳️✳️69 (известен редакции полностью), с которым пан Кузьмин летал из РФ в третьи страны вроде Гонконга либо Доминиканы.

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По количеству цифр соответствует российскому загранпаспорту, но серии «88» в Российской Федерации нет.

Возможно, использовал документ третьей страны? Система регистрации пассажира выдала ошибку?

Козак: десанты в Казань

Похожая история случилась однажды и с Тарасом Козаком, депутатом Рады, конфидентом Виктора Медведчука, номинальным собственником заблокированных теперь трех украинских телеканалов. 24 января 2020 года Тарас Романович летел из Ростова в Кишинев. Летел с документом номер 75✳️✳️✳️✳️✳️85 (известен редакции полностью) что соответствует формату российского загранпаспорта.

Легко сбиться со счета, сколько Козак вояжировал из Москвы в Симферополь и обратно начиная с 2016 года. Но нигде больше он не изменял украинскому паспорту — ни в полетах в Лондон, Болонью, Франкфурт-на-Майне, ни в Ниццу, Вену, Афины, Женеву, Белград, Стамбул или Дубай. Излишне повторять, что все его путешествия начинались в аэропортах Москвы и часто заканчивались там же. Случайные попутчики в салоны бизнес-джетов не попадали.

Скажем, 14 сентября 2020 года депутат Рады Козак возвращался из Симферополя в столицу РФ на «Фальконе» компании «Газпромавиа». Тем же рейсом добирались депутат Госдумы Дмитрий Свищев и Владимир Палихата, уроженец Украины, известный российский бизнесмен, президент концерна «Росэнергомаш», основатель инвестиционной группы Legacy Square Capital. В середине двухтысячных Киев небезосновательно обвинял Палихату в рейдерских захватах ряда предприятий. Генпрокуратура Украины даже уголовное дело возбудила задолго до того, как отношения двух стран рухнули под тяжестью войны на Донбассе. Но скандал удалось замять — у бизнесмена оказалась крепкая украинская «крыша».

Тарас Козак. Скриншот из видео

Отдельной строкой источник «Новой» выделил пару полетов Тараса Романовича в Казань на бизнес-джете T7-BRGв декабре 2018 и в феврале 2019 года. В отличие от коллеги Кузьмина, Козак впервые получил мандат в ноябре 2014-го, на внеочередных парламентских выборах, то есть «вольной птицей», далекой от политики, давно не был. Какая нужда повела его по российским регионам, неизвестно. Зато доказано, что в самолете с Козаком оба раза находились Валерий Битаев, совладелец «Цитадели», компании — основного поставщика спецтехники для ФСБ, и Нисан Моисеев. Назвать совпадение случайным язык не повернется.

Нисан Моисеев — владелец швейцарской фирмы Proton Energy Group, что занималась поставками в Украину дизельного топлива «Роснефти» по продуктопроводу «Самара — Западное направление». В ноябре 2016-го Моисеев не впервые уже прибыл из Москвы в киевский аэропорт на «Фальконе» вместе с Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком. Без скандала тогда не обошлось. Трио засекли журналисты проекта «Схемы: коррупция в деталях». Охрана главного переговорщика с Кремлем «приняла меры» (об этой истории я здесь уже вспоминала.) Медведчук возмущался: медийщики мешают работать, приближать мир!

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Но злые языки все равно не унимались, твердили, что кум Путина как раз занимается покупкой сети АЗС «Роснефти» в Украине.

Источник «Новой» в украинских спецслужбах говорит также о наличии российского паспорта номер 75✳️✳️✳️✳️✳️67 (известен редакции полностью) у Натальи Лавренюк, бизнесвумен, которую медиа именуют гражданской женой Тараса Козака. Госпожа Лавренюк не украинский политик или государственный деятель, потому она не скрывала свое гражданство при регистрациях на авиаперелеты, не бегала от прессы, по крайней мере до момента, пока не попала в санкционный список СНБО. А путешествовала Лавренюк много. Из Москвы — в Симферополь, Минск, Анапу, Дубай, Стамбул, экзотическое Лейтре, что в Папуа — Новой Гвинее, в сакральный для подельников Януковича город Ростов. И везде предъявляла не украинский, а российский заграничный паспорт.

Именно в Ростов из Крыма 27 сентября прошлого года прилетела Наталья Лавренюк вместе с Тарасом Козаком, который, как известно, до депутатства сделал хорошую карьеру на украинской таможне. На борту бизнес-джета с ними оказалась другая респектабельная пара: заместитель начальника российской энергетической таможни Григорий Инночкин с женой…

Мне очень хотелось, чтобы народные депутаты Украины Тарас Козак и Ренат Кузьмин имели возможность оперативно, в этом же тексте, подтвердить или опровергнуть информацию, изложенную источником. Поэтому я, не доверяя электронной почте, которая почему-то в подобных случаях дает сбой либо отправляет все в спам, отнесла два идентичных письма — вопросы о российских паспортах, о деталях перелетов и проч. — в отдел служебной корреспонденции Рады. Там назвали присвоенный письмам входящий номер 418 723 от 3 марта 2021 года и заверили: послания уже у адресатов.

Ответов я так и не дождалась.

Ольга Мусафирова

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