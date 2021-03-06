Первая группа из 24 украинцев, пострадавших в ДТП в Польше, отправилась в Украину – МИД
06.03.2021, 23:04,
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Первая группа из 24 украинцев, пострадавших в результате ДТП в Польше, отправилась в Украину. Об этом 6 марта сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.
“При содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 украинских граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой”, – заявил Николенко.
ДТП в Польщі: за сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою. «Гаряча лінія» МЗС для родичів: +38 044 238 15 88
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021
В ночь на 6 марта в Польше автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами попал в ДТП. Он слетел с эстакады в кювет. Сначала была информация о шести погибших украинцах и 41 пострадавшем. Позже Никоненко сообщил, что 6 марта погибли не шесть украинцев, а пять.
МИД Украины сообщал о 35 госпитализированных гражданах Украины, их отвезли в больницы городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала.
По состоянию на 14.00 из больниц выписали девять пострадавших, проинформировала на пресс-конференции в Жешуве воевода Подкарпатского воеводства Ева Ленярт, сообщает “Укринформ”.
По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.
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