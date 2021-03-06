 

Депутата от “Свободы”, продавшего телеканал представителям “пула Медведчука”, исключили из партии

06.03.2021, 23:04, Новости дня
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Основателя и руководителя ООО “Тайм медиа” Романа Любицкого, который продал львовский телеканал “Перший незалежний” бывшим сотрудникам попавших под санкции телеканалов ZIK, NewsOne и “112 Украина” так называемого пула нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука, исключили из партии.

Об этом 5 марта проинформировала в Facebook Львовская городская организация ВО “Свобода”.

“Львовский районный совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата Романа Любицкого, избранного от ВО “Свобода”. Ранее Романа Любицкого исключили из рядов объединения”, – говорится в сообщении.

Место Любицкого в райсовете займет Владимир Харчук, объяснили в политсиле.

https://www.facebook.com/lvivvos/posts/2880906975483818

Собственник “Першого незалежного” изменился 25 февраля, им стало ООО “Медиахолдинг Новости”, которое было создано 100 работниками каналов Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”. Они также продолжили работу в соцсетях и на YouTube.

3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. 

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

Сотрудники попавших под санкции телеканалов вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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