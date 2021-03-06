Назад к Тутберидзе – Личное мнение

06.03.2021, 22:52, Разное

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После провала на Кубке России Алёна Косторная решила уйти от Плющенко назад к Тутберизе.

Дошло наконец-то до девочки, кто — тренер, а с кем она скатилась и вывалилась из обоймы лучших фигуристок страны.



Фото: Соцсети

Евгений Плющенко уже заявил, что не держит Косторную. Продюсер Рудковская объявила, что неплохо бы им вернуть деньги за полгода тренировок в их школе, предусмотрительно забыв, что сама ничего полгода назад не платила за готовую чемпионку.

Этери Тутберидзе пока молчит.

Не стану комментировать заявления пиарщиков Плющенко и желание Рудковской подзаработать даже на проигрыше — это просто нелепо. Гораздо интереснее, что сделает Тутберидзе.

Я выскажу своё мнение прямо, без реверансов, ладно? Всем очевидно, что Алёна предала своего тренера прошлым летом.

Связь тренер-чемпион похожа на связь детей и родителей. Тренер вкладывает душу, спортсмен платит верностью и доверием.

Как бы возможно непривычно ни звучала такая ассоциация, отношения тренера и воспитанника сравнимы с отношениями не только родителей, но и супругов.

Родители любят детей безусловно. Прощают блудных сыновей — картина есть даже такая. Но тренер — не родитель, он скорее партнёр, как в браке. Возможно ли простить супруга после предательства?

Ну, представьте себе — ваш супруг ушёл к другой. Сказал, что с ней он добьётся большего, ему там лучше, и вывалил вдобавок на вас ведёрко помоев.

Разве можно, спустя полгода, когда он осознал реальное положение дел и свои перспективы, простить его и принять обратно после предательства и измены?

Зачем это Этери? Какой в этом смысл?

У Тутберидзе — полна скамеечка перспективных девочек. Тех, кто на данный момент уже сильнее Косторной. В них она вкладывает душу, их тренирует. Принять Алёну обратно в семью? Зачем?

Даже с прагматической точки зрения в этом нет смысла. Пропущенная неделя тренировок — уже проблема. А тут, в случае с Косторной, потеряно более полугода. Где тройной аксель? Его больше у Алёны нет.

Не вижу никакого смысла прощать тех, кто тебя предал. Кто ушёл, махнув хвостом, туда, где казалось лучше.

Ушла? Скатертью дорожка. Это твой выбор. Мой выбор — похоронить в душе бывшего близким человека и забыть его.

А ваш?

Должна ли Тутберидзе простить Алёну? Или лучше пусть будет урок всем дурочкам?

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