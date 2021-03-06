Из-за прорыва нефтепровода в ХМАО на реке Обь произошел пожар

06.03.2021, 22:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Ханты-Мансийском автономном округе в результате пожара, который произошел из-за прорыва нефтепровода, пострадал один человек, сообщил источник в экстренных службах.

Источник ТАСС подтвердил, что «причиной пожара на реке Оби» стал «прорыв нефтепровода». У пострадавшего «ожоги лица и спины», но в госпитализации он не нуждается, назначено амбулаторное лечение. Кроме того, источник в экстренных службах сообщил, что «площадь горения составляет 1 тыс. кв. метров», а время выгорания нефтепродуктов после прорыва составит порядка 12 часов. На технологический процесс авария не повлияет, задействована резервная нить. Нефтепровод принадлежит компании «Сибуртюменьгаз».

Как информирует сама компания, «на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «участок оперативно локализован», а «до ближайшего населенного пункта около 44 км». Компания заверила, что «рисков для населения и окружающей среды нет». Сейчас «ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода». Осуществляется «мониторинг силами предприятия в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора».

Напомним, в пойме реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе произошел разлив нефтепродуктов.