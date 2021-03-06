Полиция применила слезоточивый газ против феминисток в Швейцарии

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06.03.2021, 22:50, Новости дня
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В Цюрихе правоохранители использовали слезоточивый газ против участниц несогласованной акции, организованной феминистками в преддверии Международного женского дня, сообщила местная полиция.

Полиция предупреждала участвовавших в акции, что массовые мероприятия в связи с ситуацией с коронавирусом, запрещены. Колонны демонстрантов были сосредоточены в разных районах города. Правоохранители пытались их остановить, несколько раз применили слезоточивый газ. Сообщается, что одна из участниц акции укусила полицейского. Женщина была задержана, другие демонстранты попытались ее отбить, но это привело только к том, что задержали еще одну участницу. Полиция заявила, что о пострадавших не сообщалось. В акции участвовало не менее 100 человек, передает РИА «Новости».

В октябре депутаты парламента Швейцарии приезжали в Вильнюс, где обсуждали с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, «как Швейцария может поддержать белорусский народ». Тихановская «поблагодарила собеседников за санкции, которые Швейцария приняла в отношении лиц, поддерживающих режим».



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