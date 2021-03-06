Православная молодежь Кипра призвала заменить песню «Дьявол» для «Евровидения»

06.03.2021, 22:50, Новости дня

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В Никосии состоялась акция протеста, участники которой потребовали заменить на конкурсе «Евровидение» песню El Diablo («Дьявол») греческой певицы Элены Цагрину, сообщают СМИ.

Акцию, которая прошла у здания Кипрской телерадиовещательной корпорации (CyBC), организовала «Православная молодежь Кипра». Демонстранты держали в руках кресты и транспаранты с надписями «Мы любим Христа». Они вручили заведующему отделом новостей CyBC Паникосу Хаджипаису резолюцию, в которой осудили «гимн темным силам» и заявили, что песня «не провозглашает ничего, кроме покорности человечества унижению». «Это оскорбление нашего народа, нашей страны», – приводит ТАСС со ссылкой на Phileleftheros текст резолюции.