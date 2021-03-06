 

Власти ФРГ не имеют отношения к конфликту RT с Commerzbank

06.03.2021, 22:26, Разное
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В МИД Германии назвали “неуместной” угрозу немецким СМИ в РФ в ответ на решение Commerzbank прекратить финансовое обслуживание подразделений RT в ФРГ.

   05.03.2021   Автор Никита Жолквер 

“Правительство Германии никоим образом не воздействовало на Commerzbank с тем, чтобы этот банк прекратил коммерческие связи (с RT DE – Ред.), и у нас нет сведений о других фирменных счетах Russia Today в немецких банках, поэтому угроза российской стороны принять жесткие ответные меры совершенно неуместна”.

Так пресс-секретарь МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christopher Burger) в пятницу, 5 марта, прокомментировал по просьбе DW угрозу официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Та накануне заявила, что Москва может “принять жесткие ответные меры в отношении работающих в РФ немецких СМИ” в связи с решением Commerzbank к 31 мая прекратить финансовое обслуживание Ruptly GmbH и RT DE Productions GmbH. Эти две зарегистрированные в Германии фирмы являются подразделениями российского медиахолдинга RT. Захарова назвала закрытие счетов “элементом политического давления”.

“Российское правительство уже не первый раз предпринимает попытки возложить на нас ответственность за отношения RT с банками”, – подчеркнул Кристофер Бургер.

Commerzbank от комментария отказался

Эта тема поднималась и в ходе политических консультаций, которые провели в четверг в Москве первый замглавы МИД РФ Владимир Титов и статс-секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер (Miguel Berger).

Commerzbank во Франкфурте-на-Майне

Как сообщает “Интерфакс”, российская сторона указала “на неприемлемость подобной ситуации, которая может привести к введению ответных мер в отношении работающих в РФ германских СМИ”. 

По данным  RT , попытки компании найти замену Commerzbank пока не увенчались успехом и целый “ряд финансовых институтов, в том числе Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank, BNP Paribas, ING, HSBC, UBS, HypoVereinsbank, либо проигнорировали запрос RT, либо отказали в открытии счетов”.

Из Commerzbank на просьбу DW прокомментировать ситуацию с RT сообщили, что банк “по принципиальным соображениям не высказывается об имеющихся или потенциальных связях с клиентами”.



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