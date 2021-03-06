Хитрость, позор и бесчестие

06.03.2021, 22:24, Разное

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Скандал с памятником погибшим врачам — история об отношении губернатора Санкт-Петербурга к его жителям.

Александр Беглов втихую открыл памятник погибшим в Петербурге медикам, к появлению которого был непричастен. На необъявленной церемонии, больше похожей на секретную спецоперацию, он даже не вспомнил о тех, кто стоял у истоков создания мемориала. Не пригласил на открытие родных и близких врачей, отдавших жизни в борьбе с пандемией. Обманом «заманил в ловушку» Марию Касьяненко, вдову скульптора Романа Шустрова, автора скульптуры «Печальный ангел» в память о погибших медиках. При этом перепутал и имя, и фамилию женщины. Ложь, хитрость, подлость, мерзость, позор — так оценивают поступок градоначальника горожане.

«Печальный ангел» никогда бы не появился на набережной Карповки, если бы почти за год до этого на Малой Садовой не возникла «Стена памяти» медиков, погибших в Петербурге и Ленобласти во время пандемии. 27 апреля руководитель благотворительного фонда «Астарта» Ирина Маслова и журналистка портала MR7 Галина Артеменко разместили на строительном заборе, тогда ограждавшем реконструируемый Дом радио, первые 9 фотографий врачей, ушедших из жизни. Если бы «Стена памяти» существовала и сегодня, то с нее смотрели бы уже 160 лиц. Но реконструкция Дома радио завершилась, в ноябре строительный забор пришлось убрать, а вместе с ним демонтировать и «Стену».

Однако тогда же Ирина Маслова, Галина Артеменко и поддержавший их депутат петербургского парламента Борис Вишневский придумали, как превратить временный мемориал в постоянный. На набережной реки Карповки, у входа в Петербургский государственный медицинский университет (Первый мед) решили установить отлитую из бронзы скульптуру «Печальный ангел». Ее автор — Роман Шустров, талантливый петербургский мастер — тоже умер от коронавируса в мае 2020 года. Рядом с фигурой планировали разместить QR-код, ведущий на сайт с фотографиями и данными медицинских работников, погибших от COVID-19. Вишневский договорился с главой администрации Петроградского района Иваном Громовым о выделении места для мемориала. Громов помог найти спонсоров, взявших на себя все расходы.

***

1 марта администрация Петроградского района объявила официальную дату открытия памятника — 4 марта. Инициаторы создания мемориала и районные чиновники совместно готовились к событию. Пригласили родственников погибших медиков и главных врачей 19 петербургских больниц. Но Беглов решил всех опередить. В его рабочем графике на утро 3 марта был запланирован «осмотр стройплощадки нового корпуса Первого меда».

— То, что произошло, мерзко, низко и неприлично. Это — мародерство, — считает Вишневский. — Беглов прошлой весной не обеспечил медиков средствами индивидуальной защиты, как требовалось, и многие из них заболели ковидом, а десятки погибли. Губернатор отказывал в выплатах медработникам, переболевшим коронавирусом, и семьям погибших врачей, каждый раз с неимоверными усилиями приходилось выбивать эти деньги.

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Он не обращал никакого внимания на «Стену памяти» на протяжении многих месяцев. Ничего не сделал для появления мемориала на Карповке. Но когда пришло время его открывать, Беглов оказался на месте первым.

— Вечером 2 марта мне позвонили из администрации и сказали, что Беглов просит меня приехать 3 марта в 10 утра к Первому меду, он хочет со мной поговорить, — рассказала «Новой» вдова Романа Шустрова Мария Касьяненко. — О чем — не сказали.

— Когда я узнала, что Беглов приглашает Машу на встречу, то обратилась в администрацию Петроградского района: «Извините, а что, открытие памятника завтра»? — заподозрила неладное Артеменко. — Мне ответили: «Нет, нет, это просто личная встреча губернатора с вдовой».

— Я приехала к 9:30, — продолжает Мария, — потом подъехал губернатор. И вдруг навстречу мне выдвинулась шеренга чиновников и впереди Беглов с букетом. Подошли, встали вокруг «Ангела». Неожиданно появились журналисты с телекамерами. Началась церемония открытия. Я растерялась. Это было для меня шоком. Но пришлось принять то, что происходит. Было просто непонятно, как действовать иначе?

Фото: Георгий Марков

Репортерам на камеры градоначальник заявил: «Марина Шустрова пригласила меня на открытие этой скульптуры в память о погибших врачах и медсестрах».

— Как я могу Беглова куда-то пригласить?! — Марию обескуражила не столько ошибка в имени, сколько само заявление. — Я — это просто я, а Беглов все-таки губернатор! Он и сам меня не то чтобы пригласил, мне просто сказали в ультимативной форме, что он хочет со мной поговорить. Пришлось согласиться. А в результате мне устроили какую-то ловушку…

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В Смольном хорошо знали от чиновников районной администрации, что утром 3 марта никто из инициаторов создания мемориала не сможет приехать на Карповку. Галина Артеменко была на работе. Борис Вишневский — на заседании ЗакСа. Ирина Маслова лежала под капельницей в Елизаветинской больнице (ее выписка намечалась на утро 4 марта).

— Около 12 часов 3 марта знакомые сообщили: все, памятник открыт, в новостях уже показали, — рассказывает Галина. — Меня оглушила эта новость. Мне даже пресс-секретарь комитета по здравоохранению написала: «Галя, а что это было?» Из Госпиталя для ветеранов войн позвонили и обвинили, что я их дезориентировала по поводу даты открытия.

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Я ничего не понимала: за что такая оплеуха? Беглов мог поехать по своим делам в Первый мед. Но причем тут открытие памятника? Или у него пиарщики дураки, или он сам, или отношение к людям такое?

— Около 11 позвонила Мария со слезами: «Я виновата, я не понимаю, как смотреть людям в глаза», — говорит Ирина Маслова. — На Машу спихнули, что она пригласила Беглова на открытие.

— Беглов мог поступить как губернатор, как гражданин и просто как порядочный человек, — уверена Маслова. — Он мог прийти 4 марта, мог выслушать всех и сказать: «Спасибо, люди, семьи, за то, что вы пережили такое горе. Спасибо медикам, которые до сих пор спасают город. Спасибо петербуржцам, которые сохраняют память. Этот город достоин вас. А я постараюсь быть достойным этого города».

Вишневский, напротив, считает, что как раз вместе со всеми губернатор прийти не мог:

— Наши чиновники любят присваивать себе чужие дела. В присутствии инициаторов создания мемориала на его открытии Беглов никак не мог бы изобразить из себя главного. Поэтому ему нужно было это сделать без них, — объясняет Борис. — Но единственное, чего он добился, — колоссального негативного эффекта для себя.

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Изначально намеченную церемонию открытия 4 марта отменять не стали. Но, как стало известно «Новой», накануне вечером главным врачам петербургских больниц звонили из комитета по здравоохранению и просили их приехать не к 12 часам, когда все соберутся, а к 10. Быстро возложить цветы вместе с руководителем комитета Дмитрием Лисовцом и отчалить, не дожидаясь общей церемонии. Несколько главных врачей так и сделали. Но не все.

Незадолго до открытия Ирина Маслова сказала о том, что готовит обращение к президенту с просьбой отправить губернатора Петербурга в отставку. Ее поддержали врачи и некоторые муниципальные и городские депутаты. 5 марта Маслова намерена начать сбор подписей горожан под обращением к Путину.

— Жалко Петербург, Беглов недостоин нашего города, — подытоживает Ирина. — Его нужно снять за утрату доверия граждан. Это гораздо важнее, чем утрата доверия президента.

Нина Петлянова

P.S.4 марта на встрече с главными редакторами петербургских СМИ губернатор Беглов отказался комментировать под запись ситуацию с тайным открытием памятника погибшим медикам.

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