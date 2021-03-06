 

Хитрость, позор и бесчестие

06.03.2021, 22:24, Разное
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Скандал с памятником погибшим врачам — история об отношении губернатора Санкт-Петербурга к его жителям.

Александр Беглов втихую открыл памятник погибшим в Петербурге медикам, к появлению которого был непричастен. На необъявленной церемонии, больше похожей на секретную спецоперацию, он даже не вспомнил о тех, кто стоял у истоков создания мемориала. Не пригласил на открытие родных и близких врачей, отдавших жизни в борьбе с пандемией. Обманом «заманил в ловушку» Марию Касьяненко, вдову скульптора Романа Шустрова, автора скульптуры «Печальный ангел» в память о погибших медиках. При этом перепутал и имя, и фамилию женщины. Ложь, хитрость, подлость, мерзость, позор — так оценивают поступок градоначальника горожане.

«Печальный ангел» никогда бы не появился на набережной Карповки, если бы почти за год до этого на Малой Садовой не возникла «Стена памяти» медиков, погибших в Петербурге и Ленобласти во время пандемии. 27 апреля руководитель благотворительного фонда «Астарта» Ирина Маслова и журналистка портала MR7 Галина Артеменко разместили на строительном заборе, тогда ограждавшем реконструируемый Дом радио, первые 9 фотографий врачей, ушедших из жизни. Если бы «Стена памяти» существовала и сегодня, то с нее смотрели бы уже 160 лиц. Но реконструкция Дома радио завершилась, в ноябре строительный забор пришлось убрать, а вместе с ним демонтировать и «Стену».

Однако тогда же Ирина Маслова, Галина Артеменко и поддержавший их депутат петербургского парламента Борис Вишневский придумали, как превратить временный мемориал в постоянный. На набережной реки Карповки, у входа в Петербургский государственный медицинский университет (Первый мед) решили установить отлитую из бронзы скульптуру «Печальный ангел». Ее автор — Роман Шустров, талантливый петербургский мастер — тоже умер от коронавируса в мае 2020 года. Рядом с фигурой планировали разместить QR-код, ведущий на сайт с фотографиями и данными медицинских работников, погибших от COVID-19. Вишневский договорился с главой администрации Петроградского района Иваном Громовым о выделении места для мемориала. Громов помог найти спонсоров, взявших на себя все расходы.

***

1 марта администрация Петроградского района объявила официальную дату открытия памятника — 4 марта. Инициаторы создания мемориала и районные чиновники совместно готовились к событию. Пригласили родственников погибших медиков и главных врачей 19 петербургских больниц. Но Беглов решил всех опередить. В его рабочем графике на утро 3 марта был запланирован «осмотр стройплощадки нового корпуса Первого меда».

— То, что произошло, мерзко, низко и неприлично. Это — мародерство, — считает Вишневский. — Беглов прошлой весной не обеспечил медиков средствами индивидуальной защиты, как требовалось, и многие из них заболели ковидом, а десятки погибли. Губернатор отказывал в выплатах медработникам, переболевшим коронавирусом, и семьям погибших врачей, каждый раз с неимоверными усилиями приходилось выбивать эти деньги.

Он не обращал никакого внимания на «Стену памяти» на протяжении многих месяцев. Ничего не сделал для появления мемориала на Карповке. Но когда пришло время его открывать, Беглов оказался на месте первым.

— Вечером 2 марта мне позвонили из администрации и сказали, что Беглов просит меня приехать 3 марта в 10 утра к Первому меду, он хочет со мной поговорить, — рассказала «Новой» вдова Романа Шустрова Мария Касьяненко. — О чем — не сказали.

— Когда я узнала, что Беглов приглашает Машу на встречу, то обратилась в администрацию Петроградского района: «Извините, а что, открытие памятника завтра»? — заподозрила неладное Артеменко. — Мне ответили: «Нет, нет, это просто личная встреча губернатора с вдовой».

— Я приехала к 9:30, — продолжает Мария, — потом подъехал губернатор. И вдруг навстречу мне выдвинулась шеренга чиновников и впереди Беглов с букетом. Подошли, встали вокруг «Ангела». Неожиданно появились журналисты с телекамерами. Началась церемония открытия. Я растерялась. Это было для меня шоком. Но пришлось принять то, что происходит. Было просто непонятно, как действовать иначе?

Фото: Георгий Марков

Репортерам на камеры градоначальник заявил: «Марина Шустрова пригласила меня на открытие этой скульптуры в память о погибших врачах и медсестрах».

— Как я могу Беглова куда-то пригласить?! — Марию обескуражила не столько ошибка в имени, сколько само заявление. — Я — это просто я, а Беглов все-таки губернатор! Он и сам меня не то чтобы пригласил, мне просто сказали в ультимативной форме, что он хочет со мной поговорить. Пришлось согласиться. А в результате мне устроили какую-то ловушку…

***

В Смольном хорошо знали от чиновников районной администрации, что утром 3 марта никто из инициаторов создания мемориала не сможет приехать на Карповку. Галина Артеменко была на работе. Борис Вишневский — на заседании ЗакСа. Ирина Маслова лежала под капельницей в Елизаветинской больнице (ее выписка намечалась на утро 4 марта).

— Около 12 часов 3 марта знакомые сообщили: все, памятник открыт, в новостях уже показали, — рассказывает Галина. — Меня оглушила эта новость. Мне даже пресс-секретарь комитета по здравоохранению написала: «Галя, а что это было?» Из Госпиталя для ветеранов войн позвонили и обвинили, что я их дезориентировала по поводу даты открытия.

Я ничего не понимала: за что такая оплеуха? Беглов мог поехать по своим делам в Первый мед. Но причем тут открытие памятника? Или у него пиарщики дураки, или он сам, или отношение к людям такое?

— Около 11 позвонила Мария со слезами: «Я виновата, я не понимаю, как смотреть людям в глаза», — говорит Ирина Маслова. — На Машу спихнули, что она пригласила Беглова на открытие.

— Беглов мог поступить как губернатор, как гражданин и просто как порядочный человек, — уверена Маслова. — Он мог прийти 4 марта, мог выслушать всех и сказать: «Спасибо, люди, семьи, за то, что вы пережили такое горе. Спасибо медикам, которые до сих пор спасают город. Спасибо петербуржцам, которые сохраняют память. Этот город достоин вас. А я постараюсь быть достойным этого города».

Вишневский, напротив, считает, что как раз вместе со всеми губернатор прийти не мог:

— Наши чиновники любят присваивать себе чужие дела. В присутствии инициаторов создания мемориала на его открытии Беглов никак не мог бы изобразить из себя главного. Поэтому ему нужно было это сделать без них, — объясняет Борис. — Но единственное, чего он добился, — колоссального негативного эффекта для себя.

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Изначально намеченную церемонию открытия 4 марта отменять не стали. Но, как стало известно «Новой», накануне вечером главным врачам петербургских больниц звонили из комитета по здравоохранению и просили их приехать не к 12 часам, когда все соберутся, а к 10. Быстро возложить цветы вместе с руководителем комитета Дмитрием Лисовцом и отчалить, не дожидаясь общей церемонии. Несколько главных врачей так и сделали. Но не все.

Незадолго до открытия Ирина Маслова сказала о том, что готовит обращение к президенту с просьбой отправить губернатора Петербурга в отставку. Ее поддержали врачи и некоторые муниципальные и городские депутаты. 5 марта Маслова намерена начать сбор подписей горожан под обращением к Путину.

— Жалко Петербург, Беглов недостоин нашего города, — подытоживает Ирина. — Его нужно снять за утрату доверия граждан. Это гораздо важнее, чем утрата доверия президента.

Нина Петлянова

P.S.4 марта на встрече с главными редакторами петербургских СМИ губернатор Беглов отказался комментировать под запись ситуацию с тайным открытием памятника погибшим медикам.

Источник: Новая газета



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