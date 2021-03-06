 

В Финляндии из-за коронавируса перенесли выборы

06.03.2021, 22:16, Новости дня
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Муниципальные выборы в Финляндии перенесены на 13 июня вместо 18 апреля из-за ухудшения ситуации с пандемией COVID-19. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба министерства юстиции Финляндии на своей странице в Twitter.

Министерство приняло решение по итогам обсуждений с представителями парламентских партий. Восемь партий из девяти поддерживают перенос местных выборов на 13 июня, говорится в сообщении.

Partisekreterarna träffade justitieminister @anna_maja
Henriksson. Åtta partier av nio stöder flytt av kommunalvalet till juni. Valet hålls den 13.6. #kommunalval

— Oikeusministeriö (@oikeusmin) March 6, 2021

Министр юстиции Финляндии Анна-Майя Хенрикссон сообщала Yle, что проведение выборов в апреле “поставило бы под угрозу как здоровье, так и демократию”. Она сообщила, что, по пессимистичным оценкам, в день выборов могло быть до 11 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Финляндии подтвердили 61,5 тыс. случаев заболевания, 767 человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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