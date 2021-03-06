Оператор ГТС Украины: Есть несколько сценариев для ситуации с прекращением транзита

06.03.2021, 22:16, Новости дня

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У Украины есть несколько сценарий для случая, когда транзит газа будет прекращен. Об этом руководитель ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон сообщил венгерскому изданию Világgazdaság в интервью, стенограмму которого опубликовало 6 марта в Facebook посольство Украины в Будапеште.

“Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине – самый большой внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе размером 30 млрд м³, а собственная добыча газа составляет 20 млрд м³, то услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита”, – сказал Макогон.

По его словам, нужно будет “обеспечить экономически целесообразный тариф” как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов.

“Это значит, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие постепенно будем выводить из эксплуатации. Соответственно, в случае полного отказа от транзита нашей территорией уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС как доступный запасной вариант. Это не было бы ни справедливой, ни реалистичной позицией”, – объяснил руководитель компании.

https://www.facebook.com/ukran.nagykovetseg.magyarorszag/posts/3343053882462723

По дну Балтийского моря строят газопровод “Северный поток – 2”, который должен связать Россию с Германией В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

В интервью “Украинской правде”, опубликованном 1 марта, глава “Нафтогазу” Андрей Коболев заявил, что компания готова к прекращению транзита через Украину.

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