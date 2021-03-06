“Апокалиптические метаморфозы”: Ученые рассказали об изменении климата Земли из-за смещения магнитного полюса

06.03.2021, 22:12, Разное

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Австралийские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли отследить подробности глобального смещения магнитного полюса Земли, произошедшего около 42 тысяч лет назад. По словам ученых, данное событие стало причиной серьезного изменения климата на планете.

В процессе исследования ученые, представляющие Южно-Австралийский музей (Аделаида, Австралия), провели анализ древних новозеландских деревьев каури, пролежавших в толщах торфяных болот и других отложений уже более 40 тысяч лет. Рисунок годичных колец каури позволил экспертам создать модель подробной временной шкалы атмосферных метаморфоз Земли, произошедших за истекший период, и выявить наличие продолжительного скачка уровня радиоуглерода в атмосфере. Такая динамика в итоге была ассоциирована учеными с коллапсом магнитного поля планеты при смене полюсов, и это позволило скоррелировать имевшиеся ранее записи, географически разбросанные по всему миру. Далее, применив созданную временную шкалу, специалисты продемонстрировали процесс резкого одновременного смещения тихоокеанских тропических поясов и западных океанических ветров антарктического материка – явления, создавшего в определенный момент засушливые условия в ряде точек Земли, и, в частности, в Австралии. При этом они напомнили, что именно в упомянутый период земной истории вымер ряд представителей мегафауны, в том числе – гигантские вомбаты и кенгуру.

К слову, об описанных австралийскими исследователями явлениях было известно и ранее, и их совокупность была названа палеомагнитным экскурсом Лашамп – в честь горной деревни в южной Франции, где информация об упомянутых природных катаклизмах была выявлена впервые. Однако до настоящего момента научный мир не мог найти четких свидетельств того, как именно изменения магнитного поля оказали влияние на климат и жизнь на планете.

В итоге, произведя с помощью компьютерной программы моделирование глобальных взаимодействий химии и климата, руководимая лидером исследования Аланом Купером научная группа оценила глобальный уровень влияния ослабленного магнитного поля и солнечного воздействия на планету. Выяснилось, что вследствие указанных событий напряженность магнитного поля снизилась до менее 6% от нынешней. Материалы научной работы были опубликованы в издании Science.

Источник: poisknews.ru