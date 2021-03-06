Разожрались! – Личное мнение

06.03.2021, 22:02, Разное

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Что общего у плохого рэпера Гуфа, плохого рэпера Джигана и бывшей участницы плохого реалити-шоу Виктории Бони?



Фото: Соцсети

Ответ очевиден?

Именно так: все трое отъели совершенно жуткие ряхи по циркулю.

Боня, чей пряник без фотошопа едва умещается в кадр, стала похожа на певицу Максакову. У Джигана жировые складки — теперь не только на пузе, но и на шее. А Гуф — одно лицо с толстым Сережей из «Руки вверх».

Постарели. Разожрались. Отвратительно выглядят.

Честно говоря, не понимаю, как так можно.

Боня никогда не могла похвастаться приличной фигурой. У неё всегда была широкая, плоская, целлюлитная задница сковородой, но накинуть на эту задницу ещё килограммов 20 — это как же нужно на себя забить?



Фото: Соцсети

Джиган — очень маленького роста. Ему никак нельзя быть на массе (жировой). Он становится похож на прикроватную тумбочку.

Единственно правильный ориентир для низкорослых мужчин — это поджарость.



Фото: Соцсети

У Гуфа от природы — женственные черты лица: мелкие, мягкие. Когда такие мужчины много жрут, они становятся не просто жирными, но ещё и бабообразными.



Фото: Соцсети

Боня теперь пытается сохранить хорошую мину при плохой игре и радуется на публику собственному салу:

Я набрала 9 кг за год. Ураааааа

А чему тут, собственно, радоваться? Тройному подбородку?



Фото: Соцсети

Я вам наглядно — на трёх конкретных примерах — продемонстрировала прописную истину: лишний вес никого не красит — ни женщину, ни мужчину. Вообще, никого. От слова «совсем».

Кайтесь: кто за зиму разожрался? Сколько набрали, позорники? Противно?

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