Эпидемиолог заявил, что более половины россиян привиты от гриппа

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06.03.2021, 22:00, Новости дня
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К эпидсезону 2020-2021 года против гриппа привиты 56,9% россиян, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В результате подготовки к эпидемиологическому сезону 2020-2021 гг против гриппа привито более 83,6 миллиона человек, что составило 56,9% от численности населения страны, в том числе привито более 19 миллионов детей», – говорится в презентации к выступлению Горелова на Конгрессе педиатров России, передает РИА «Новости».

Эпидемиолог отметил, что в настоящее время ни один регион РФ не приблизился к эпидпорогу по ОРВИ и гриппу.

В 2020 году, по его словам, заболеваемость внебольничными пневмониями выросла в РФ в 3,5 раза. «Цифры я привожу: десятилетний среднегодовой показатель был 543, в 2020 году – 1856 на 100 тысяч населения. В 100 раз по сравнению с предыдущим годом увеличилась регистрация вирусной пневмонии, что очевидно. И официальное число – 783 на 100 тысяч населения», – сказал он.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов заявил, что третьей волны коронавируса в РФ удастся избежать, если заданный темп прививочной кампании от COVID-19 в стране сохранится, а уровень вакцинации населения от гриппа составит 60%.

За минувшие сутки в РФ выявлено 11 022 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



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