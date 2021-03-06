 

Кремль: Путин не контактировал с заболевшим COVID Орешкиным

06.03.2021, 22:00, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин не контактировал лично со своим помощником Максимом Орешкиным, который заболел коронавирусом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Прямых контактов у них не было», – сказал Песков, отвечая на вопрос, встречался или лично президент с Орешкиным в последнее время, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что совещание по экономическим вопросам с участием президента и его встречу с кабмином из-за болезни Орешкина переносить не планируется.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Орешкин заболел коронавирусом.

За минувшие сутки в РФ выявлено 11 022 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



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