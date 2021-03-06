 

«Мы просто делали макет разрушенной Москвы, а Глуховский предложил нам использовать его для игры»: украинские разработчики рассказали о начале работы над Metro 2033

06.03.2021, 21:51, Разное
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Разработчики из украинской 4A Games рассказали о начале работы над франшизой игр Metro, основанной на одноименных романах. В большом интервью, приуроченному к 10-летнему юбилею выхода первой игры создатели рассказали, что после ухода из GCS у них не было никаких планов по созданию игр, а серия Metro получилась благодаря знакомству с Дмитрием Глуховским. 

По словам художников, они просто сидели на ресурсе 2ch и ради шуток ввязывались в дискуссии с российскими патриотами и националистами, провоцируя их нарисованными пейзажами разрушенной постапокалиптической Москвы и украинскими военными на картинах.

«Как-то ради рофла мы смоделировали разрушенный Кремль с украинским флагом на одной из башен и коммунистов, живущих под землей в канализации, выставили на борде и собирали урожай из порвавшихся русских. После этого нам внезапно написал писатель Дмитрий Глуховский с предложением», — рассказал главный дизайнер студии Николай Бондаренко.

Как оказалось, Дмитрий Глуховский тоже в то время сидел на 2ch и в одном из обсуждений увидел пейзажи разрушенной Москвы и 3D модели библиотеки Ленина с Кремлем. Писатель быстро связался с авторами провокационных картин и попросил смоделировать отдельный разрушенный район Москвы вместе с подземкой. Результат так понравился Дмитрию, что он предложил сделать игру по мотивам своего романа «Метро 2033». Украинские разработчики без раздумий согласились. Как итог получилась уже культовая игра, собравшая множество наград и отзывов игроков по всему миру

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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