Эмилия Сейкканен устроилась на работу в медиа-компанию в Берлине

06.03.2021, 21:36, Разное

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– вскоре она поняла, что является частью глобальной сети информационного влияния Кремля

6.3.2021

Эмилия Сейкканен. Фото: Silja Viitala / Yle

После переезда в Финляндию 33-летняя Сейкканен рассказала новостной службе Yle о подробностях работы в российском видеоагентстве Ruptly.

Четыре года назад американке Эмилии Сейкканен было 29 лет, и она искала работу в Берлине. У нее было несколько дипломов о высшем образовании, и она мечтала об успешной карьере, но приходилось перебиваться подработками.

И вот ей повезло! Международный процветающий стартап с офисом в самом центре Берлина разместил вакансию на должность менеджера по работе с клиентами. В списке обязанностей значилось «‎обслуживание международных бизнес-клиентов на английском языке».

Эмилия стала искать информацию о потенциальном работодателе. Выяснилось, что это зарегистрированное в Германии акционерное общество Ruptly GmbH. В объявлении о поиске сотрудников не было указано главное: Ruptly – это дочерняя фирма финансируемой российским государством медиакомпании RT, бывшей Russia Today. И офис она делит с немецкой службой RT Deutsch. О связях с Кремлем Ruptly нигде не сообщает, хотя по сути спонсируется им.

Ruptly не сообщает о связях с правительством РФ на своем канале в YouTube. Скриншот сделан 4 марта 2021 года. Фото: Ruptlyn YouTube-kanava.

– Я знала, что подала заявку в российскую фирму, которая занимается журналистикой. Я также знала, что фирма подозрительная, – говорит Эмилия.

Но ей очень нужна была работа, чтобы получить трудовой вид на жительство в Германии. Друг Эмилии раньше трудился в Ruptly и рассказал ей, что на работу туда берут «‎примерно любого».

Офис Ruptly расположен в престижном районе в центре Берлина. Фото: Rolf Schulten / AOP

Сейкканен позвали на интервью. Расположение офиса на улице, названной в честь ландшафтного архитектора Петера Йозефа Ленне, было идеальным: между Бранденбургскими воротами и Потсдамской площадью.

На собеседовании присутствовал коммерческий директор Ruptly, британец Мэтт Табаккос. Он задавал Эмилии, как ей казалось, странные вопросы с точки зрения будущей работы: какие у нее отношения с семьей в Америке, встречалась ли она с семьей на праздники и может ли она работать в выходные. Эмилию попросили также высказать свое мнение об американских СМИ.

– Я ответила честно. Даже, наверное, слишком честно. Я сказала, что не доверяю каналу CNN. Когда меня спросили, почему меня надо взять на работу, я ответила, что изучала в университете анализ средств массовой информации и что английский для меня родной язык. После этого они сказали «‎окей».

В итоге Эмилию приняли на работу.

По утрам москвичи запрашивали материалы в срочном порядке

Сначала девушку направили на курс для новых сотрудников. Организация труда показалась ей крайне сумбурной.

– Если вспоминать постфактум, то складывалось впечатление, что в Ruptly особо не переживали, сколько они тратят денег, потому что Кремль все равно всё оплатит, – рассуждает Эмилия.

По сути ее рабочие обязанности заключались в рекламе видеопродукции клиентам по всему миру. По утрам они делали рассылку по электронной почте с подборкой «‎лучших» видеороликов. Эмилия вычитывала и сама писала тексты на английском языке. Довольно быстро она поняла, что ее работа не требует особых усилий.

– Даже обученная обезьянка бы с ней справилась, – шутит девушка.

Фото: Silja Viitala / Yle

Зарплата была по немецким меркам низкая, около 2200 евро в месяц. И это с учетом многочисленных ночных смен, на которые приходилось выходить регулярно из-за того, что клиенты были не только из Европы, но и из Северной и Южной Америки, Азии и Ближнего Востока.

– Иногда мы предлагали клиентам новостные ролики, иногда развлекательные. Один раз мы распространяли видео о российском парикмахере, который стрижет волосы топором, – вспоминает Эмилия. – Мы рекламировали клиентам те видео, которые вызовут бурю в СМИ. Нам говорили, что это привлечет больше клиентов.

Когда в 2017 году в американском Шарлотсвилле неонацист наехал на автомобиле на участников антифашистской акции, Ruptly тут же подготовило видео с места событий. В информационной рассылке клиентам не использовалось слово «‎нацисты» – вместо него было написано «ультраправые протестующие‎».

Инновационная альтернатива “ангажированным новостям” традиционных новостных агентств

Компания Ruptly была основана в апреле 2013 года. В пресс-релизе по этому случаю говорилось, что компания станет альтернативой традиционными новостным и видеоагентствам, рассказывая о событиях, которые не освещают другие. Разница заключается в том, что традиционные международные новостные агентства вроде Reuters, AP или AFP – это частные компании, ни в одной из которых государство не является основным владельцем или спонсором. Они придерживаются международных норм журналистики и стараются освещать события достоверно, нейтрально и с опорой на факты.

По словам Эмилии Сейкканен, среди клиентов Rupty были как крупные и устоявшиеся средства массовой информации, так и небольшие сайты. Видео Ruptly и RT использовались даже в документальных фильмах Netflix, и Эмилия занималась правами на видеоконтент своего работодателя.

Для небольших медиакомпаний месячная подписка стоила 12,5 евро, однако она включала в себя условие, что логотип Ruptly должен быть виден в ролике. Для больших СМИ подписка была заметно дороже, но, по оценкам Эмилии, компания все равно занижала ее стоимость, чтобы конкурировать с традиционными новостными агентствами. И чтобы видеоролики Ruptly расходились как можно шире по миру.

Автомобиль Ruptly для потоковой трансляции. Фото: Stefan Zeitz / AOP

Эмилия говорит, что многие иностранные клиенты даже не подозревали о связях Ruptly с Москвой. Часть клиентов знала, но им это не мешало. Другие платили за то, чтобы получить чистую версию роликов, без логотипа агентства.

– Мы хотели, чтобы CNN выпускал видео с логотипом Ruptly, но не получилось. И руководство в Москве было очень расстроено.

Эмилия Сейкканен говорит, что компания Ruptly не стремилась в видео или в описаниях к роликам продавливать позицию российской власти или заниматься прямыми фальсификациями. Вместо этого она постоянно предлагала темы, которые не преодолевают новостной порог в традиционных медиа.

– Ruptly старалась взять интервью у бездомных и озлобленных людей. Компания предоставляла трибуну провокаторам, которые разочарованы как работники и как граждане, и таким образом вносила раскол в общество.

Излюбленными темами были те, в которых у Кремля была экономическая или политическая заинтересованность: война в Сирии, Брекзит, выборы в Германии в 2017 году, в особенности немецкие левые и правопопулистская партия «‎Альтернатива для Германии».

Прямые включения с протестов ультраправых

Немецкий эксперт Сюзанне Шпан, специализирующаяся на медиавлиянии и информационной войне со стороны России, подтверждает наблюдения Эмилии Сайкконен. По ее словам, российская информационная сеть в Европе поддерживает экстремистские политические движения, предоставляя им площадку, где они могут высказываться без какой-либо критики в их адрес. Таким образом Кремль пытается повысить их популярность в западных странах.

– Ruptly всегда первой и быстрее других реагирует на демонстрации и всегда в них участвует. Так было с антимигрантскими протестами в Хемнице и акциями антимусульманского движения ПЕГИДА, а сейчас – с демонстрациями против коронавирусных ограничений, – говорит Шпан.

Сюзанне Шпан. Фото: FNF

Эмилия рассказывает, что на собраниях и летучках руководство повторяло мысль о том, что Ruptly предоставляет возможность высказаться всем сторонам и что ни одно другое медиа так не делает. Об этом говорили во время сепаратистских демонстраций в Каталонии или протестов антифашистов в США. Особенно активна компания была в ходе протестов желтых жилетов во Франции. Общественная организация «Avaaz» выяснила, что в период этих протестов видео французского отделения RT и Ruptly в Youtube обошли по просмотрам материалы традиционных СМИ. Часть протестантов вообще отказывались давать интервью кому-либо, кроме RT.

В фокусе проблемы Запада

По словам Сюзанне Шпан, одна из ключевых задач в ходе информационной войны Кремля – заклеймить западные СМИ как не заслуживающие доверия. И отчасти Кремль в этом преуспел. Эмилия Сайкконен говорит, что в ее родных Штатах в определенных кругах граждан RT America смогло построить себе репутацию более справедливого, беспристрастного и объективного источника информации, чем привычные американские медиа вроде MSNBC или CNN.

В то же время, по словам Эмилии, о политических и общественных проблемах самой РФ или об антипутинских демонстрациях видеоматериалы, как правило, не выпускались. Фокус в производстве контента делался на проблемах Запада, а российские клиенты были готовы щедро платить за кадры с народными волнениями в западных странах.

Ruptly имеет официальный статус видеоагентства Президентской администрации России. Она снимает для глобального распространения все пресс-конференции российских государственных органов.

По словам Сюзанне Шпан, головная компания RT и ее немецкие “дочки” распространяют материалы, которые полностью соответствуют дезинформации, распространяемой внутри России. Часть из них носит опасный характер.

– Они поощряют людей, который готовы выйти на улицу и, вероятно, делать что-то еще. Наши правительства показаны в них как авторитарные и антидемократические, и в них, в частности, утверждается, что коронаэпидемии не существует, – говорит Шпан.

Цель таких материалов – сеять конфликты, укреплять силы, выступающие против западных правительств и ослаблять западные демократии.

В Финляндии видеоматериалы и стримы Ruptly выходят на страницах интернет-издания UMV-lehti. Ни Yleisradio, ни MTV не пользуются услугами Ruptly.

Сотрудник Yle Мартти Лююра вспоминает, что материал Ruptly был использован в 2013 году, когда финская активистка «‎Гринпис» Сини Саарела была задержана в Мурманске после того, как она вместе с другими активистами попыталась забраться на буровую платформу «‎Газпрома». Тогда не было доступно видео из других источников, а тема была важна для финской аудитории.

Во время работы Сейкканен Ruptly активно следила за событиями вокруг террористического акта в Турку в августе 2017 года. Тогда марокканец Абдеррахман Буанане зарезал ножом двоих и ранил восемь человек.

Ruptly эксплуатирует труд молодых иммигрантов

О коллегах Эмилия отзывается хорошо. В штате были представители многих стран: испанец, канадец, американцы, бразилец, турок и два финна. Часть сотрудников была из России. Большинство работников не знали о связях фирмы с Кремлем, ее материнской компании или настоящих целях. Немецкий журналист Ян-Хенрик Вибе, расследовавший деятельность Ruptly и ее “дочек” Redfish и Maffick, говорит, что на практике Ruptly эксплуатирует социально не защищенных молодых иммигрантов.

Постепенно Сейкканен стала замечать, что организация труда в Ruptly начала приобретать черты культа. Сотрудников, в том числе не связанных с журналистской работой, заставляли следить за новостями даже в свободное время. Если работник делился стоящей идеей для видео о политической ситуации в своей родной стране, ему выдавали бонус к зарплате.

Пути Эмилии Сейкканен и Rutply разошлись в феврале 2018 года. Фирма посчитала, что девушка слишком много пропускала работу. Она была несогласна с такой трактовкой, но после консультации с юристом не стала опротестовывать свое увольнение в суде. Эмилия переехала сначала на Мальту, а затем вслед за своим бывшим мужем в Финляндию.

После 2018 года деятельность Ruptly расширилась. В 2019 году агентство опубликовало видео, которые стали самыми популярными за всю историю существования компании. Среди них было и видео об аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.

В маркетинговых материалах Ruptly подчеркивается “независимость”, “надежность” и “самостоятельность” компании. Однако нигде не говорится, что единственным акционером компании является TV-Novosti, организация, которая полностью финансируется из государственного бюджета России, точно так же как и RT.

Представители Ruptly также не сообщают, что RT является организацией, которая имеет стратегическое значение для России.

В прошлом году Ruptly начала производить документальные фильмы, и некоторые из них она представляет своим партнерам бесплатно.

В YouTube у Ruptly 1,63 миллионов подписчиков, в Facebook 1,1 миллионов человек следят за ее контентом. В 2020 году Ruptly была самым популярным новостным агентством в YouTube. Позади нее остались американское AP, китайское Xinhuan, британское Reuters и французское AFP.

“Хочу компенсировать нанесенный мною моральный ущерб”

Сейкканен уже некоторое время живет в Финляндии. Она мечтает о спокойной, обычной финской жизни. Она высоко ценит свободу СМИ в Финляндии и медиаграмотность жителей страны.

В первое время она принимала участие в деятельности Феминистской партии, сейчас она перешла в “Зеленые”. Сейкканен хочет написать книгу о своей жизни после отъезда из США.

По просьбе Yle Сейкканен ознакомилась с рапортом Управления директора Национальной разведки США от 2017 года об информационных операциях Кремля по оказанию влияния на выборы. Она говорит, что не пошла бы работать в Ruptly, если бы знала о рапорте ранее. Теперь она хочет компенсировать моральный ущерб, нанесенный ее работой в такой структуре. По этой причине она решила рассказать о своем опыте.

– Я пытаюсь таким образом компенсировать то, что принимала участие в этой операции. Я понимаю риски, поэтому, если кто-то хочет мне отомстить и будет распространять обо мне ложные сведения, это будет больше говорить о нем, нежели обо мне. Я не верю, что мой рассказ заставить Германию поменять свои медийные законы, и не верю, что кто-либо сможет привлечь Ruptly или Кремль к ответственности. Но это самое малое, что я могу делать. Немецкие политики должны были серьезнее отнестись к этому уже ранее, – говорит Эмилия.

Новостная служба Yle попросила у RT и Ruptly выразить свой взгляд на представленные в статье сведения и запросила интервью у главного редактора RT Deutsch Динары Токтосуновой и коммерческого директора Мэтта Табаккоса. Детальные вопросы попросили отправить директору по маркетингу Rutply Шону Линну, однако ответов на вопросы пока не поступило.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ YLE

JESSIKKA ARO