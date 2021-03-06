Экс-главе Меджлиса крымскотатарского народа запретили въезд в Россию

06.03.2021, 21:34, Разное

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…до марта 2034 года.

Армянский городской суд в Крыму запретил экс-председателю Меджлиса крымскотатарского народа* Мустафе Джемилеву въезд на территорию РФ до 5 марта 2034 года. Об этом рассказал «Крымской солидарности» адвокат Николай Полозов.

О документе, на основании которого Джемилеву запретили въезд в Россию, стало известно после ходатайства защиты. Он датирован 5 марта 2019 года.

«Нам нужно было знать, существует ли этот документ, и выяснилось, что ФСБ представила в суд не сам документ, а отписку о том, что он существует и, кроме того, есть новый документ, в соответствии с которым с марта 2019 года по март 2034 года моему подзащитному запрещено пересекать границу Российской Федерации», — объяснил Полозов.

При этом само постановление, по словам защитника, никто не видел. Аналогичный документ был датирован 2014 годом и запрещал Джемилеву въезд до 2019 года.

Процесс над Джемилевым начался в июле прошлого года, отмечало издание «Грати». В РФ ему вменяют три статьи УК: о незаконном пересечении границы (ч. 3 ст. 322), небрежном хранении оружия (ст. 224) и незаконном приобретении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК).

Обвинение утверждает, что 3 мая 2014 года Джемилев, уже зная о запрете на въезд на территорию, контролируемую Россией, пытался попасть в Крым из Херсонской области. Защита настаивает, что границы в мае 2014 года между Крымом и Херсонской областью не было, так как соответствующий приказ ФСБ был опубликован лишь 26 ноября 2014 года.

*был признан судом экстремистским и запрещен в России

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