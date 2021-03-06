Мнение: Последствия удара под Аль-Бабом

06.03.2021, 21:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Относительно вчерашнего ракетного удара https://colonelcassad.livejournal.com/6603481.html к северу от Аль-Баба. Всю ночь там очень хорошо горело и взрывалось https://twitter.com/5thSu/status/1368044577488179203 Часть цистерн продолжали гореть и в первой половине дня. Как и в случае с недавним ударом под Джараблусом, по "маленькому нефтяному бизнесу" боевиков ударили "Точками". Фрагмент ракеты боевики притащили https://twitter.com/Fixer_Turkey/status/1368112294778052608 в Аль-Баб. Пока не ясно – была это одна ракета или больше. Вопрос о том, кто фигачит ракетами – наши или сирийцы, не уточняют. Так сказать сохраняют интригу.

Боевики заявляют, что было уничтожено более 100 цистерн с топливом, убито 4 и ранено 27 человек. Сгоревшие цистерны и бензовозы https://twitter.com/IdlibEn/status/1368103628674916354

Если в ближайшие 1-2 недели последует еще один такой удар, можно будет говорить о примечательной тенденции, где бизнес на воровстве сирийской нефти становится более рискованным.

—