“Укрзалізниця” осуществит три спецрейса для вывоза пассажиров из Ивано-Франковской и Черновицкой областей

06.03.2021, 21:26, Новости дня

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8 марта “Укрзалізниця” осуществит три спецрейса для безопасного вывоза более 2 тыс. пассажиров из карантинных зон. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба компании.

По информации “Укрзалізниці”, в ближайшее время откроют продажу билетов на следующие рейсы:

№043/044 Ивано-Франковск – Киев с выездом из Ивано-Франковска 8 марта в 21.55 и прибытием в Киев 9 марта в 8.48;

№007/008 Черновцы – Киев с выездом из Черновцов 8 марта в 21.08 и прибытием в Киев 9 марта в 9.07;

№149/150 Ворохта – Полтава с выездом из Ворохты 8 марта в 13.51 и прибытием в Полтаву 9 марта в 10.38.

В “Укрзалізниці” сообщили, что благодарны Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и Минздраву Украины и Министерству инфраструктуры за “понимание необходимости оказать людям, внезапно оказавшимся в “красной” зоне карантина, возможность цивилизованно и безопасно выехать из региона в условиях обязательного соблюдения масочного режима в вагонах, прошедших тщательную дезинфекцию”.

6 марта в Украине обновили карантинное зонирование, в “красную” зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Киев находится в “оранжевой”.

27 февраля “Укрзалізниця” приостановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковск, а 3 марта на поезда в Черновицкую и Житомирскую области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 6 марта в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,4 млн человек, 26,9 тыс. пациентов умерли, почти 1,2 млн выздоровело.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

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